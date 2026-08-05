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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lamentó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no haya aceptado el intercambio de las estatuas de Ernesto “El Che” Guevara y Fidel Castro por materiales para pavimentar y maquinaria para recolección de basura.
“Lamento que haya puesto la ideología y la admiración personal que tiene por el modelo cubano de gobierno por encima del servicio a las vecinas y vecinos”, compartió la edil en sus redes sociales.
Criticó que el gobierno local quiera homenajear a los integrantes de la Revolución Cubana, con lo cual no está de acuerdo.
“Cuba era la tercera mejor economía de América Latina y la número 30 del mundo. El peso cubano valía lo mismo que el dólar y los cubanos ganaban al mes alrededor de 520 dólares, el equivalente a 6.000 dólares hoy. Pero la revolución que ustedes quiere homenajear, llevó al 89% de su población a la pobreza extrema”, escribió en su cuenta de X.
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Rojo de la Vega apuntó que la capital merece un modelo más sustentable que resuelva las crisis de fondo que hay como el agua, la movilidad y el acceso a la vivienda.
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Ante la propuesta de la alcaldía, la jefa de Gobierno informó en conferencia de prensa que las nuevas esculturas -para reponer las anteriores- no costarán al erario público, puesto que serán financiadas “a partir de la solidaridad económica” de grupos sociales y activistas.
Sin embargo, Brugada refirió que está por definirse la ubicación de las figuras, luego de que la demarcación retiró las anteriores el año pasado del Jardín Tabacalera.
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