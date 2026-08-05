El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vargas, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el proceso de contratación de la empresa Territorium Life para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026, cuestionado por presuntas irregularidades.

“Esta solicitud tiene como finalidad evaluar la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio prestado, a fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora”, solicitó el rector a través de un oficio con fecha del 4 de agosto de 2025 y dirigido Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.

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EL rector de la UNAM solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. | Foto: Especial.

Lomelí Vargas detalló que la Univesidad está en total disposición de presentar toda la Información que sea requerida para que se lleven a cabo los trabajos de fiscalización.

Pagaron 69 mdp a empresa

Esta mañana, en reunión con medios, el secretario administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el abogado general, Hugo Alejandro Concha Cantú, anunciaron la terminación anticipada del contrato con la empresa y detallaron que el monto erogado para el pago a Territorium fue en 2026 de 69 millones 189 mil 760 pesos, correspondientes a los gastos por exámenes de ingreso a licenciatura y bachillerato.

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También se informó de la realización de otras dos auditorías aparte de la solicitada por el rector, una “tecnológica” a la plataforma de Territorium Life y otra realizada por la Contraloría de la Universidad para revisar la adjudicación del contrato a la empresa.

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