Dormiste con el cabello suelto, te levantas y entras a la ducha, aplicas tu shampoo y, al salir, sostienes una batalla con tu pelo mojado para desenredarlo. Situaciones similares podemos vivir muchas en la cotidianidad de nuestras mañanas. ¿Cómo podemos proteger nuestro cabello en esa “batalla” con el peine?

¿Por qué se enreda el cabello?

Depende de la textura de cada quien hay propensión a que el pelo se enrede más o menos, no hay que alarmarse, solo hay que saber tratarlo. Quienes tienen un cabello chino o que se encrespa con frecuencia pueden presentar más nuditos. Y quienes tienen el pelo muy fino también sufren con este asunto. El largo también influye, por supuesto: mientras más largo, será más vulnerable.

Pero hay más. La deshidratación puede contribuir, un pelo seco y maltratado va a tender a enredarse más que uno sano. En la web de la marca de belleza Garnier explican con claridad lo que sucede: “La falta de hidratación en el cabello provoca que la cutícula, que es la capa externa del pelo, se abra. Esto crea una superficie áspera que tiende a engancharse con facilidad. Por lo tanto, el cabello seco es mucho más propenso a la formación de nudos”.

Además, hay ciertas acciones durante el cuidado del pelo que pueden contribuir con este problema. Exploremos algunos errores y aciertos.

Cuidar la hidratación es fundamental. Foto: Magnific

Errores al desenredar el cabello

No usar acondicionador

Después del shampoo es aconsejable aplicar el acondicionador, incluso si tienes el pelo graso (elige productos para tu tipo). Cuando saltamos este paso, es más fácil que aparezcan los enredos. El producto puede ponerse de medios a puntas. Además, el acondicionador puede ayudar a desenredar el pelo en la ducha.

Desenredarlo mojado

Este error quizá no dificulte el proceso de desenredo a todas, pero sí puede dañar el pelo, pues cuando este está mojado es más débil y se puede romper. Lo más recomendable es desenredarlo seco o ligeramente húmedo. Quienes tienen rizos pueden omitir este consejo, pero aplicando crema para peinar y peinando con cuidado.

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Frotar con la toalla

Al salir de la ducha, ¿tomas la toalla y frotas tu pelo para secarlo? Este acto aparentemente inofensivo puede romper el pelo, causar frizz y enredarlo. Cubre mechones de tu pelo con la toalla y presiona con suavidad para absorber la humedad.

Evita frotar el pelo mojado con la toalla. Foto: Magnific

No dividir el pelo

Intentar pasar el cepillo por toda la cabellera casi al mismo tiempo puede empeorar el problema. El proceso será más fácil si dividimos el cabello en mechones gruesos.

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Desenredar desde la raíz

Lo más recomendable es que comiences desde las puntas, especialmente cuando lo tienes muy enredado y con nudos difíciles. Posteriormente, sigue en la parte superior del cabello.

Elige un peine o cepillo especial para desenredar tu tipo de pelo. Foto: Magnific

Elegir el peine o cepillo equivocado

No subestimes la elección de esta herramienta. Podemos decirte que un peine de dientes anchos ayuda mucho, pero lo mejor es que consultes a algún experto las características del peine que necesitas emplear según tu textura. En el mercado abundan los cepillos desenredantes (detangler); fíjate en sus beneficios antes de comprarlo.

Dar tirones al peinarlo

Aunque estés muy apurada, debes evitar dar tirones a tu cabello cuando te encuentras con un nudo. Dedícale tiempo a deshacerlo y hazlo con suavidad. Recuerda que si tienes el pelo mojado este acto agresivo puede causar roturas.

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Dormir con el cabello suelto

Si tienes el pelo largo y al dormir lo dejas suelto, puedes presentar más enredos. Expertos coinciden al recomendar el uso de fundas de seda o satén para evitarlo; también puedes recoger tu melena en una trenza sin apretarla mucho.

Consejos para desenredar tu pelo

Cuida la salud de tu cabello para mantenerlo hidratado, con acondicionadores, mascarillas, incluso sérums. Respeta la frecuencia de uso recomendada.

para mantenerlo hidratado, con acondicionadores, mascarillas, incluso sérums. Respeta la frecuencia de uso recomendada. Minimiza las herramientas de calor para que no se reseque y maltrate. Cuando las uses, aplica protector térmico.

Haz despuntes con regularidad, cada dos o tres meses, por ejemplo; así evitarás las puntas abiertas, las cuáles también contribuyen con los enredos .

. Si aparece un nudo difícil, aplica un producto como acondicionador sin enjuague, crema para peinar o aceite capilar y trata de desarmarlo con tus dedos suavemente; sigue con el peine, sin tirar.

Si es un problema frecuente, busca productos creados específicamente para desenredar el cabello, hay presentaciones en spray, crema y aceite, entre otras.

Mantener un cabello sano ayudará a evitar que se enrede con frecuencia. Foto: Magnific

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