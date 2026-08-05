La Selección Mexicana Femenil Sub 23 llegó a la instancia prometida, pero la misión no está cumplida todavía en Santo Domingo 2026. Este jueves, el Tricolor disputará la medalla de oro frente a su similar de Colombia.

Las últimas tres ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe han sido conquistadas por México y esta vez el combinado nacional no quiere ser la excepción.

Sin embargo, Vanessa Martínez, entrenadora del equipo juvenil, destaca la humildad y respeto que tienen por todas sus rivales en la justa dominicana.

"Yo no diría que son excesos de confianza, al contrario, respetamos a todos los equipos. Es un torneo en el que la presión y los nervios son difíciles de controlar. Vamos desarrollando esas estrategias y vamos de menos a más. Estamos trabajando en la parte mental para imponer nuestro futbol", declaró la estratega.

La ilusión por disputar la Final ante las sudamericanas en enorme, pero sobre los resultados, está el crecimiento de una selección con límite de edad que ha enfrentado equipos absolutos.

"Es algo indescriptible, todas estamos felices. Estábamos eufóricas, ilusionadas, pero con humildad. Es un gran reto, es el primer año que venimos con una selección menor; la Selección de El Salvador prácticamente era su equipo mayor. No hay partido fácil, respetamos y aunque el rival cambie, no cambia nuestra identidad y modelo de juego. Muy orgullosa de las jugadoras", aseveró.

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Selección Mexicana Femenil derrotó a El Salvador y avanzó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe / FOTO: @Miseleccionfem

México, con calidad para trascender en el mundo

México a nivel selecciones y liga ha crecido exponencialmente, y Vanessa Martínez agradece el apoyo de todos los clubes. Para la directora técnica, las Selecciones Mexicanas femeniles tienen la capacidad para aspirar al crecimiento mundial.

"Que nos creamos que podemos ser campeones del mundo, auguro que nuestras selecciones femeniles muy pronto lo lograremos. Tenemos la calidad, pero hay que seguir trabajando y teniendo eslabones importantes para esta y otras generaciones", concluyó.

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