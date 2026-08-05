Con una buena actitud y la seguridad de quien sabe responder en los momentos más importantes, Osmar Olvera conquistó los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El clavadista mexicano brilló en cada una de sus presentaciones y regresó a casa convertido en triple campeón, un resultado que confirmó su estatus como una de las máximas figuras del deporte nacional y le permitió disfrutar una competencia que, pese a su amplia trayectoria internacional, marcó su debut en la justa.

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Sin embargo, detrás de las celebraciones y las medallas de oro, existió una batalla silenciosa. Reveló que disputó el certamen con molestias en una rodilla, situación que —incluso— puso en riesgo parte de su preparación.

“El año fue complicado por el tema de las lesiones. Tuve que lidiar con ellas durante varios meses. Hubo momentos en los que las molestias eran menores y otros en los que simplemente no podía entrenar. Fue muy frustrante, porque quería hacer más y el cuerpo me decía que no. Al final, se logró el objetivo y estoy orgulloso de haber superado esa situación, sin que afectara mi deseo de ganar las medallas de oro”, comentó Osmar, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Olvera, quien ahora centrará sus esfuerzos en la recuperación física y la planificación de la próxima temporada, reconoció que el cierre de este año representa una oportunidad importante para sanar por completo. Con la mirada puesta en 2027, año clave en su camino rumbo a Los Ángeles 2028, el clavadista mexicano se mostró satisfecho por concluir la campaña de manera exitosa y disponer del tiempo necesario para llegar en las mejores condiciones a la búsqueda de la plaza olímpica.

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“Es momento de tomar un descanso y recuperarme por completo; 2027 es un año muy importante para asegurar la plaza a los Juegos Olímpicos. Quiero seguir por ese buen camino y por eso es importante sanar”, concluyó.

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