La Selección Mexicana Sub 23 disputa este miércoles la Semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ante su similar de Panamá.

El Tricolor que dirige Eduardo Arce avanzó como líder de grupo con siete puntos, luego de los triunfos sobre Venezuela (1-0) y Guatemala (4-1), más el empate (1-1) ante la anfitriona República Dominicana.

El equipo nacional quiere el bicampeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber ganado la presea dorada en San Salvador 2023; históricamente domina el medallero con siete oros.

Colombia y Venezuela disputarán la otra Semifinal para buscar el siguiente viernes el oro en Santo Domingo 2026.

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Horario y canales para ver EN VIVO HOY el partido de la Selección Mexicana Sub-23 en Santo Domingo 2026 / FOTO: @miseleccionsubs

¿Cuándo y dónde ver el México vs Panamá?

La Selección Mexicana Sub 23 quiere asegurar medalla, esta tarde cuando enfrente a Panamá en las Semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Fecha: Miércoles 5 de agosto

Horario: 14:00 tiempo del centro de México

Transmisión: Fox Sports, Claro Sports, App Azteca Deportes e Imagen Televisión

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