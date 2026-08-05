Universal Deportes | 05-08-26 | 11:02 | Actualizada | 05-08-26 | 12:22 |

La Selección Mexicana Sub 23 disputa este miércoles la Semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe , ante su similar de Panamá.

El Tricolor que dirige Eduardo Arce avanzó como líder de grupo con siete puntos, luego de los triunfos sobre Venezuela (1-0) y Guatemala (4-1), más el empate (1-1) ante la anfitriona República Dominicana.

El equipo nacional quiere el bicampeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber ganado la presea dorada en San Salvador 2023; históricamente domina el medallero con siete oros.

Colombia y Venezuela disputarán la otra Semifinal para buscar el siguiente viernes el oro en Santo Domingo 2026.

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Horario y canales para ver EN VIVO HOY el partido de la Selección Mexicana Sub-23 en Santo Domingo 2026 / FOTO: @miseleccionsubs
Horario y canales para ver EN VIVO HOY el partido de la Selección Mexicana Sub-23 en Santo Domingo 2026 / FOTO: @miseleccionsubs

¿Cuándo y dónde ver el México vs Panamá?

La Selección Mexicana Sub 23 quiere asegurar medalla, esta tarde cuando enfrente a Panamá en las Semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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  • Fecha: Miércoles 5 de agosto
  • Horario: 14:00 tiempo del centro de México
  • Transmisión: Fox Sports, Claro Sports, App Azteca Deportes e Imagen Televisión

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