La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con quien sostuvo un encuentro en el que abordaron temas relacionados con el desarrollo ético de la inteligencia artificial, así como los llamados del papa León XIV a la paz, la fraternidad y la solidaridad entre las naciones.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, la mandataria informó que durante la reunión analizaron la primera encíclica del pontífice, Magnifica Humanitas, documento en el que se plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar orientado por principios éticos, el respeto a la dignidad humana, la justicia y la responsabilidad compartida.

Sheinbaum destacó que, de acuerdo con el contenido de la encíclica, los avances tecnológicos deben contribuir al bienestar de los pueblos y estar al servicio de las personas.

Lee también Sheinbaum descarta asistir a investidura de Abelardo de la Espriella en Colombia; enviará representación oficial

“En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos”, escribió la titular del Ejecutivo federal.

La Presidenta también resaltó que durante la conversación coincidieron en la importancia de los mensajes del papa León XIV en favor de la paz y de la atención a los sectores más vulnerables.

[Publicidad]

“Los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”, señaló.

Lee también Hijastro de "El Mencho" se corona como el fugitivo más buscado por la DEA; EU aumenta recompensa a 25 mdd

El encuentro se realizó en Palacio Nacional y forma parte de la relación institucional entre el Gobierno de México y la Santa Sede.

[Publicidad]

em