La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no asistirá a la toma de protesta de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Cali este viernes 7 de agosto de 2026. En su lugar, mandará un representante del gobierno federal aunque todavía no se ha determinado.

“Va a ir alguien del gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación. Gracias, mañana platicamos si quieren. Vamos a tomarnos una foto aquí con los arbolitos”, respondió a cuestionamientos durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto.

La decisión de la mandataria mexicana se da luego de que a finales de junio, Abelardo De la Espriella, declarara a los cárteles de droga originarios de México como “objetivo militar”. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que hay cooperación entre ambos países y exhortó a que “cada quien se encargue de su parte”.

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“Hay colaboración y hay cooperación con Colombia, desde hace mucho tiempo (…) Cada quien que se encargue de su parte. Colombia, que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte, porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo, al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, que atiendan los asuntos allá”, expresó Sheinbaum Pardo en su mañanera del 26 de junio.

Entrevistado por un medio de comunicación colombiano, Abelardo de la Espriella se lanzó contra manifestantes y demás grupos sociales. Al hablar sobre sus planes en materia de seguridad en su país, declaró:

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“Y yo aprovecho los micrófonos para decirle a los cárteles mexicanos que están en el Cauca, a las disidencias, a los mordiscos, a todos esos bandidos que los declaro objetivo militar desde ya, toda esa sangre que le han hecho perder y que han derramado el pueblo caucan, se las voy a cobrar gota a gota. Con esos bandidos no voy a tener ninguna consideración”, advirtió el presidente electo de Colombia.

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En días pasados, también anunció que cerrará al menos 14 embajadas, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua, como parte de una reorganización de la red diplomática del país. El presidente electo anunció que la ceremonia de su investidura, el 7 de agosto, se hará en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país.

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Mientras que el 21 de julio pasado, Abelardo de la Espriella anunció que el empresario Mauricio Tobón, del departamento de Antioquia (noroeste), será el embajador del país en México, una vez asuma el poder el próximo 7 de agosto.

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