Luego de un operativo en un tianguis ambulante ubicado en el Parador Turístico Tizoc, en Puebla, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 150 orquídeas y otros 21 ejemplares de flora que fueron trasladados a una zona apta para la conservación de las especies.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que las acciones tuvieron como objetivo disminuir la comercialización de orquídeas en la región y el tráfico ilegal de dicha especie.

Las acciones se realizaron el pasado 25 de junio cuando personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y elementos de la Policía Forestal Estatal arribaron al tianguis ambulante ubicado en el paraje conocido como Parador Turístico Tizoc, del municipio de Huauchinango y que forma parte del Área Natural Protegida “Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, en donde hallaron los 171 ejemplares de flora.

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Profepa asegura 150 orquídeas y otras 21 plantas en tianguis de Puebla (05/08/2026). Foto: Especial

La autoridad ambiental aseguró que las especies quedaron en resguardo, hasta que se defina su destino final, en una zona de la Sierra Norte, una región caracterizada por su bosque de niebla y asociaciones de pino-encino y que destaca por una flora muy rica en especies arbóreas, helechos y una fuerte tradición de floricultura.

Cabe destacar que las especies de orquídeas están reguladas a nivel internacional y nacional por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), quien controla su comercialización, así como a nivel nacional por la NOM-059-SEMARNAT-2010 que protege a diversas especies “sujetas a protección especial” y hasta “en peligro de extinción”.

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De acuerdo con la Profepa, para comercializar, extraer o aprovechar orquídeas legalmente, es obligatorio hacerlo a través de viveros registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o Unidades de Manejo Ambiental (UMA), quienes otorgan la documentación que acredita su legal procedencia. Adquirir las especies de otra manera es un delito.

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Profepa asegura 150 orquídeas y otras 21 plantas en tianguis de Puebla (05/08/2026). Foto: Especial

¿Qué especies fueron aseguradas?

La Profepa detalló que entre los 171 ejemplares de flora asegurados se encuentran:

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150 orquídeas de diferentes especies, como Isochilus sp., Brassia verrucosa, Maxillaria teunifolia, Prosthechea cochleata, Encyclia candollei, Oncidium sp., Dichaea glauca, Epidendrum cardiophorum, Laelia anceps, Prosthechea ochracea; Rhynchostele cordata, Prosthechea radiata, Lycaste aromatica, Gongora sp., Stanhopea tigrina, Dichaea muricatoides, Clowesia sp., Epidendrum difforme, Sobralia sp. y Pleurothallis cardiothallis

de diferentes especies, como Isochilus sp., Brassia verrucosa, Maxillaria teunifolia, Prosthechea cochleata, Encyclia candollei, Oncidium sp., Dichaea glauca, Epidendrum cardiophorum, Laelia anceps, Prosthechea ochracea; Rhynchostele cordata, Prosthechea radiata, Lycaste aromatica, Gongora sp., Stanhopea tigrina, Dichaea muricatoides, Clowesia sp., Epidendrum difforme, Sobralia sp. y Pleurothallis cardiothallis 8 ejemplares de gallitos de las especies Tillandsia limbata, Tillandsia leiboldiana y Tillandsia sp

de las especies Tillandsia limbata, Tillandsia leiboldiana y Tillandsia sp 12 ejemplares de toro (Stanhopea tigrina)

(Stanhopea tigrina) Un ejemplar de Govenia.

Según la propia Procuraduría Federal, las orquídeas son uno de los grupos de plantas más diversos, con alrededor de 20 mil a 30 mil especies. México registra alrededor de mil 260 especies y 170 géneros y se estima que cerca del 40% de las orquídeas mexicanas son endémicas, es decir, sólo se encuentran en nuestro país.

Profepa asegura 150 orquídeas y otras 21 plantas en tianguis de Puebla (05/08/2026). Foto: Especial

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