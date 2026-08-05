El pasado jueves 23 de julio, un par de motociclistas ataron del cuello a "Vaquita", una perrita embarazada, y la arrastraron por varias calles, en el fraccionamiento La Fortuna en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco.

El ataque se registró en video por cámaras de seguridad, el cual fue compartido en Instagram por la cuenta de "Refugio Manchitas", quienes difundieron el caso en redes para que Vaquita tenga justicia y los culpables se responsabilicen.

¿Qué le pasó a "Vaquita"?

El albergue, dirigido por Megan Paredes, recibió el aviso para su rescate de habitantes locales. No obstante, al ver que su estado de salud era crítico, decidieron llevarla a atención veterinaria para un diagnóstico de sus heridas y lesiones.

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La Fiscalía de Jalisco detuvo a dos hombres vinculados con la agresión a "Vaquita" en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Foto: Refugio Manchitas

Según lo explicado por el refugio, la perrita, de pelaje blanco con manchas negras, presenta quemaduras en su cuerpo, tras la fricción del arrastre sobre el pavimento. Lamentablemente, horas más tarde "Vaquita" sufrió un aborto.

De acuerdo con lo que se ve en las grabaciones, dos hombres sacan a la perrita de debajo de un automóvil, para acto seguido amarrarla a la motocicleta y avanzar por la calle por varias cuadras, alrededor de las 17:00 horas, bajo el calor del sol.

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Aunado a ello, el refugio decidió volver viral el caso en redes, pidiendo el apoyo de las autoridades, activistas por los animales y creadores de contenido, compartiendo el caso bajo el hashtag #JusticiaparaVaquita y buscando difusión.

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La Fiscalía de Jalisco informó que el pronóstico de "Vaquita" es favorable y recibe tratamiento en coordinación con el Ayuntamiento de Tlajomulco. Foto: Fiscalía del Estado

¿Cómo respondieron las autoridades?

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los dos hombres señalados como responsables, Alexander "N" y Osvaldo Israel "N" fueron vinculados a proceso por el delito de crueldad animal, y permanecerán en prisión preventiva.

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Por su parte, el alcalde del municipio de Tlajomulco condenó este acto de crueldad y mostró su disposición para que el caso de "Vaquita" no quede impune. "Seguiremos fortaleciendo las acciones de protección y bienestar animal", señaló.

No obstante, la Fiscalía le otorgó la tutela de "Vaquita" a la Universidad Nacional Santiago Antúnez (UNASAM) y está siendo atendida en una veterinaria, donde se le brinda atención especializada y se nota mejoría en sus heridas.

Sin embargo, Megan Paredes, dueña del refugio exige que la tutela de "Vaquita" regrese a Refugio Manchitas. Para ello, convocaron a una marcha pacífica, en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, este sábado 8 de agosto.

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