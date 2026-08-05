Un motociclista de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la mañana de este miércoles luego de verse involucrado en un accidente vial sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba sobre la vialidad cuando fue impactado por la parte delantera de un automóvil rojo que intentaba realizar una vuelta. A consecuencia del choque, el motociclista salió proyectado contra un poste y cayó inconsciente sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Tránsito acudieron al sitio para asegurar la zona, mientras que el vehículo involucrado permaneció en el lugar del percance.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de Protección Civil y de una ambulancia particular brindaron atención al motociclista; sin embargo, durante la valoración médica se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades y el cuerpo quedó cubierto con una sábana azul en espera de los servicios periciales de la Fiscalía capitalina, que realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer la mecánica del accidente.

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