Giovanni “N”, alias “El Chícharo”, presunto líder de una célula delictiva ligada a La Unión Tepito, fue capturado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por policías de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) “El Chícharo” opera bajo las órdenes de Irving Jonathan “N”, alias “El Irving” y está dedicado a la venta y distribución de narcóticos en la zona Centro.

Junto a “El Chícharo” se detuvo a Sara Isabel “N”, también presunta integrante del grupo delincuencial.

Se aseguraron 554 dosis de cocaína, 64 dosis de marihuana y un arma de fuego con cartuchos útiles. Fotos: Especiales

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La SSC informó que en seguimiento a las investigaciones para localizar a personas relacionadas con la Unión Tepito se detectó a la pareja que se movilizaba por calles de Nezahualcóyotl.

Por lo anterior, los oficiales llevaron a cabo trabajos de inteligencia mediante los cuales recabaron los datos de prueba para que un agente del Ministerio Público solicitara y obtuviera una orden de cateo para intervenir un inmueble en la colonia Bosques de Aragón.

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Policías capitalino y personal de la FGJEM realizaron el cateo en un domicilio de la calle Bosques de Europa, el cual al parecer era utilizado para el almacenamiento de droga.

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En el sitio se detuvo a "El Chícharo" y a Sara, además de que se aseguraron 554 dosis de cocaína, 64 dosis de marihuana, un arma de fuego con cartuchos útiles, dos celulares, un vehículo y una motoneta.

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El predio quedó sellado y bajo resguardo de autoridades mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

vr