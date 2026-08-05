La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) inició una investigación después de que un helicóptero en el que estaba el presidente Donald Trump y un avión comercial se acercaran más de lo debido en el aire el martes.

La Casa Blanca ha insistido en que el presidente nunca estuvo en peligro.

La NTSB investiga "el reportado evento de pérdida de separación entre Marine One y una aeronave comercial" que despegó del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington, indicó la agencia en una publicación en X el miércoles, sin dar más detalles.

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La Junta se refirió así al nombre en clave adoptado por un helicóptero cuando el presidente de Estados Unidos está a bordo.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, dijo en una declaración a la AFP que "los vuelos Marine One son piloteados por algunos de los mejores pilotos en el mundo".

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"En ningún momento el presidente estuvo en peligro", afirmó.

Marine One departed the White House on Tuesday, but air traffic at nearby Reagan National Airport reportedly continued instead of stopping as required, prompting the NTSB to consider investigating a possible loss of separation between aircraft.



The FAA said air traffic… pic.twitter.com/3nOaPZcgn1 — Breaking911 (@Breaking911) August 5, 2026

Por su parte, el regulador de aviación estadounidense, la FAA, explicó que de acuerdo con su "análisis preliminar de seguridad, hubo una momentánea pérdida de separación después de la cual cada aeronave se alejó la una de la otra".

"El controlador aéreo estuvo en contacto tanto con el piloto comercial como con el piloto del Marine One durante la pérdida de separación", agregó la FAA. Reiteró la afirmación de la Casa Blanca de que "el presidente nunca estuvo en peligro".

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De acuerdo con el Wall Street Journal, los protocolos de seguridad requieren una separación de al menos 2,40 kilómetros en sentido horizontal y de 150 metros en sentido vertical.

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El medio señaló que el incidente ocurrió alrededor de las 14H30 (18H30 GMT), y que un Embraer E-170 de American Airlines, operado por su subsidiaria Envoy Air, despegó a esa hora.

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Por su parte, el helicóptero se dirigía a la Base Andrews de la Fuerza Aérea, donde el presidente abordó su avión para viajar a California.

Ni American Airlines ni el Cuerpo de Marines de Estados Unidos respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

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