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Washington. El progresista Abdul El-Sayed se impuso a la moderada Haley Stevens en la reñida carrera por la candidatura demócrata en las primarias al Senado en el estado de Michigan, informan este miércoles medios estadounidenses.
El-Sayed ganó por menos de 15 mil votos a Stevens en unos comicios vistos como una prueba de fuego para el Partido Demócrata en un territorio clave de cara a los comicios legislativos de noviembre.
El médico, de 41 años, respaldado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, se enfrentó a la legisladora estatal en una campaña donde el representante del ala más progresista demócrata criticó duramente las acciones de Israel en Gaza y el financiamiento de las elecciones estadounidenses.
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Stevens reconoció su derrota en una "campaña exhaustiva y rigurosa que sacó a relucir todo el espectro de opiniones dentro del Partido Demócrata".
"Estoy orgullosa de haberme postulado para servir y aún más orgullosa de seguir trabajando juntos para asegurar que este escaño del Senado siga siendo demócrata, para lograr que el Senado de Estados Unidos cambie de manos y para continuar la labor por Míchigan", dijo.
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El-Sayed se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers, quien ya aseguró la nominación de su partido en los comicios de otoño, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, ambas controladas hoy por los republicanos.
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Estas elecciones son claves para el futuro de la agenda del presidente, Donald Trump, quien ha hablado de un posible juicio político en su contra si sus opositores recuperan la mayoría en el Congreso y ha hecho campaña contra los progresistas demócratas, a quienes tacha de "comunistas" que quieren "arruinar el país".
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"Buenas noticias para el Partido Republicano. El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda", escribió Trump en su red Truth Social, donde vaticinó que las "políticas locas" de los demócratas "solo van a empeorar".
En un mensaje anterior, el mandatario había puesto en duda la integridad de las elecciones en Míchigan, específicamente en el territorio donde se contaron los últimos votos de las primarias celebradas la víspera.
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"El condado de Wayne (Detroit), en Míchigan, es una de las zonas electorales más corruptas de Estados Unidos, si no del mundo. ¡Es puro tercer mundo! En el condado de Wayne ocurren milagros, como que se emitan muchos más votos que el número de votantes existentes", dijo.
"Prepárense para otra elección amañada. En noviembre debemos votar por Mike Rogers y hacer que Michigan sea demasiado grande para ser amañado", indicó.
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ss
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