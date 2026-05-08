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El anuló este viernes el mapa electoral que redistribuía los distritos en el estado y favorecía los intereses del partido demócrata de cara a las elecciones de medio mandato el próximo noviembre, donde podrían haber obtenido varios escaños más.

El presidente de Estados Unidos, , no tardó en reaccionar y celebró la decisión judicial como "una enorme victoria" para los republicanos.

La decisión judicial, que supone un duro revés para los intereses demócratas, invalida el referéndum celebrado el pasado mes de abril en Virginia y que aprobó la nueva división territorial, al considerar que no se siguió el procedimiento adecuado en la votación.

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El juez de Virginia D. Arthur Kelsey, en nombre de la mayoría, afirmó que los demócratas "solicitaron una enmienda constitucional a los votantes de Virginia de una manera sin precedentes" que violaba la ley estatal.

La resolución, que se adoptó por cuatro votos a tres, implica que el mapa electoral para noviembre será el mismo que en 2024 y que contempla un reparto de seis escaños demócratas frente a cinco republicanos, mientras que el mapa ahora revocado probablemente habría resultado en una división de diez a uno a favor de los demócratas.

El presidente de la Cámara de Delegados de Virginia, el demócrata Don Scott, aseguró en un comunicado tras conocer la decisión que su partido respetaba el fallo del tribunal, pero que estaba "decepcionado".

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"Les entregamos esta decisión a los votantes, justo donde corresponde, y se expresaron con claridad. Votaron sí porque querían oponerse al abuso de poder de Trump" y añadió que "tres millones de personas votaron en unas elecciones libres y justas".

La decisión del Supremo de Virginia se suma a la lucha que mantienen republicanos y demócratas de cara a las elecciones de medio mandato por el rediseño de los mapas electorales.

Aunque habitualmente este proceso tiene lugar cuando se realiza el censo de población, no tocaría hasta 2030, los republicanos, impulsados por Trump, comenzaron a cambiar los distritos electorales en en una estrategia que les beneficia para las elecciones de noviembre.

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Esta maniobra se conoce con el nombre de "gerrymandering".

Como respuesta, los demócratas decidieron cambiar también los mapas de otros estados como California o Virginia, el que ahora frenaron los tribunales.

La batalla por los mapas electorales se está saldando de momento con una clara victoria republicana, ya que la decisión del Tribunal Supremo de la semana pasada de desactivar una parte fundamental de la Ley del Derecho al Voto de 1965 ha hecho que los estados del sur del país aceleren cambios para reducir el peso del voto de la minoría negra.

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gs/bmc

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