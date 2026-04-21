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Los votantes de aprobaron este martes un plan de redistribución de distritos a mitad de legislatura que podría aumentar las posibilidades de los demócratas de ganar cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, que decidirán el control de un Congreso muy reñido.

La enmienda constitucional respaldada por los votantes elude una comisión bipartidista de redistribución de distritos para permitir el uso de nuevos distritos trazados por la Asamblea General de Virginia, liderada por los demócratas. Pero la votación pública podría no ser la última palabra. El del estado está estudiando si el plan es ilegal, en un caso que podría dejar sin efecto los resultados del referéndum.

El referéndum sobre la redistribución de distritos de Virginia supuso un revés para el presidente Donald Trump, quien el año pasado inició una batalla nacional por la redistribución de distritos al instar a los funcionarios republicanos de Texas a rediseñar los distritos. El objetivo era ayudar a los republicanos a ganar más escaños en las elecciones de noviembre y mantener una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes ante los vientos políticos en contra que suelen favorecer al partido que no está en el poder durante las elecciones de mitad de mandato.

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Sin embargo, el referéndum sobre la redistribución de distritos en Virginia podría contribuir a anular los avances republicanos en otros lugares.

"Virginia acaba de cambiar el rumbo de las elecciones intermedias de 2026", declaró el presidente demócrata de la Cámara de Representantes estatal, Don Scott, en un comunicado de celebración. "En un momento en el que Trump y sus aliados intentan afianzarse en el poder antes de que los votantes puedan expresar su opinión, los virginianos han dado un paso al frente y han igualado las condiciones para todo el país".

El expresidente Barack Obama también reaccionó. "¡Enhorabuena, Virginia! Los republicanos están intentando inclinar la balanza a su favor en las elecciones de medio término, pero aún no lo han conseguido. Gracias por mostrarnos lo que significa defender nuestra democracia y plantar cara", publicó en X.

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