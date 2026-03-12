Más Información

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima; detienen a líder de célula delictiva dedicada tráfico de metanfetaminas

¿Qué pasa con los taxis en el AICM?; entre bloqueos, amparos y sanciones, esto es lo que se sabe del tema

Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

Sheinbaum: este año se llegará a mil Centros LIBRE para las Mujeres en todo el país; fijan meta para crear 2478 este sexenio

Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos”; planea retomar su curul en San Lázaro

Guadalajara enfrenta crisis por agua contaminada

Se echan la culpa por permisos para demoler edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad

Un hombre armado murió y dos personas resultaron heridas tras un tiroteo en la Universidad Old Dominion (ODU) el jueves, informó la institución educativa de .

ODU indicó que un hombre armado abrió fuego en el edificio de su escuela de negocios, hiriendo a dos personas que fueron trasladadas al hospital. De momento se desconoce cómo murió el agresor.

La universidad, en Norfolk, canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves, e instó a la gente a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores al tiempo que personal de emergencias continúa trabajando.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) informó en la plataforma social X que tenía agentes en el lugar apoyando la respuesta.

