Un agente de policía fue baleado mientras respondía a una situación de atrincheramiento en una vivienda en Baltimore, informó el alcalde de la ciudad.
La policía indicó por su parte que un sospechoso también fue baleado durante el “incidente con tirador activo”. De momento no se dispone de más detalles, aunque el sindicato policial, la Orden Fraternal de Policía de Baltimore, dijo que “todos los miembros involucrados están de buen ánimo”.
El agente fue trasladado a la unidad de trauma de la Universidad de Maryland, donde las autoridades planeaban hablar con los reporteros.
Lee también Reportan tiroteo en consulado de Estados Unidos en Toronto; no hay lesionados y la policía ya investiga
“A medida que la situación evoluciona, nuestros corazones están con este agente, su familia y todo el departamento”, expresó el alcalde Brandon Scott en X.
Emails y llamadas telefónicas a la oficina del alcalde y al Departamento de Policía de Baltimore no recibieron respuesta o no fueron devueltas de inmediato.
Alguien que contestó el teléfono en el sindicato dijo que no había nadie disponible para hacer comentarios.
