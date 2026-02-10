Un tiroteo en una escuela en de Canadá dejó al menos 10 muertos, incluyendo el agresor, informó el martes la cadena CBC News, citando a la policía.

El medio canadiense señaló que la Policía Montada confirmó 10 fallecidos tras el tiroteo ocurrido en Tumbler Ridge, en la Columbia Británica. Seis personas fueron halladas muertas dentro del instituto y, según la policía, otra persona falleció de camino al hospital.

Otras dos personas fueron halladas muertas en una residencia que, según la policía, está relacionada con el incidente.

El autor de los disparos fue declarado muerto a primera hora de la tarde. Según la policía, el sospechoso fue localizado sin vida al interior del instituto. La muerte fue provocada por una "lesión autoinfligida".

La policía indicó que no cree que haya más sospechosos ni que exista ningún riesgo para la población. Las autoridades están registrando viviendas y propiedades de la comunidad para encontrar a cualquier otra persona que pueda estar herida o relacionada con el tiroteo.

La Real Policía Montada aseguró que se investigarán "todas las circunstancias que rodean este incidente".

"Se trataba de una situación dinámica y que evolucionaba rápidamente, y la rápida cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad desempeñó un papel fundamental en nuestra respuesta", escribió el superintendente jefe del distrito norte, Ken Floyd, en un comunicado.

Dos personas fueron trasladadas en helicóptero al hospital con heridas graves o que ponen en peligro su vida, indicó CBC. Otras 25 personas están siendo evaluadas por sus lesiones en el centro médico local, según la policía.

En conferencia de prensa, el superintendente Floyd dijo que creen haber identificado al autor de los disparos, pero no reveló su identidad. En cambio, señaló que se trata de la misma persona descrita en una alerta de tirador activo enviada a los teléfonos de la zona.

En dicha alerta, la policía describió al sospechoso como una mujer con vestido y cabello castaño.

Tampoco especificó cuántos de los fallecidos eran niños o adultos, y afirmó que "no sería prudente especular" sobre esa información en este momento.

La localidad de Tumbler Ridge, que tiene una población de aproximadamente 2 mil 400 personas, está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta.

