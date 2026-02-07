Nuuk.- Canadá y Francia abrieron consulados en la capital de Groenlandia, en una muestra de apoyo a Dinamarca y a la isla ártica tras los intentos de Estados Unidos por conseguir el control del territorio semiautónomo danés.

La bandera de Canadá se izó y decenas de personas cantaron “O Canada” mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, inauguraba oficialmente el consulado canadiense en Nuuk, que también es la ciudad más grande de la helada isla ártica.

“La importancia de izar esta bandera hoy y abrir formalmente el consulado es que estaremos junto al pueblo de Groenlandia y Dinamarca en muchos temas”, declaró.

Lee también Gobierno de Groenlandia espera “resultados concretos”; conversaciones con EU siguen tras crisis con Trump

Anand citó el fortalecimiento de los lazos en defensa, seguridad, cambio climático, resiliencia económica y cooperación ártica.

Consulado francés busca fortalecer cooperación con Groenlandia

En tanto, el Ministerio de Exteriores francés señaló que Jean-Noël Poirier asumiría sus funciones como cónsul general el viernes, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia.

El periódico groenlandés Sermitsiaq informó que Poirier había llegado el viernes junto con la delegación de Canadá, pero dijo que el cónsul aún no tiene un consulado físico.

Poirier tendrá “la tarea de trabajar para fortalecer los proyectos de cooperación existentes con Groenlandia en los campos cultural, científico y económico, al tiempo que refuerza los lazos políticos con las autoridades locales”, explicó el ministerio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el mes pasado que impondría nuevos aranceles a Dinamarca y a otros siete países europeos que se opusieron a sus planes de asumir el control de la isla, pero retiró sus amenazas de forma abrupta. Foto: AP Evgeniy Maloletka

Francia sostiene que la decisión de abrir el consulado se tomó cuando el presidente, Emmanuel Macron, visitó el territorio en junio.

Canadá se comprometió a abrir un consulado en Groenlandia en 2024, antes de que Trump hablara recientemente de hacerse del control de la isla, pero la inauguración formal se retrasó desde noviembre debido al mal clima.

Lee también Europa y OTAN doblan a Trump por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el mes pasado que impondría nuevos aranceles a Dinamarca y a otros siete países europeos que se opusieron a sus planes de asumir el control de la isla, pero retiró sus amenazas de forma abrupta.

Trump dijo que se había alcanzado un “marco” para un acuerdo sobre el acceso a Groenlandia, una isla rica en minerales. Por el momento se conocen pocos detalles de ese acuerdo.

La semana pasada se iniciaron las conversaciones técnicas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para elaborar un acuerdo de seguridad ártica. Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia habían acordado crear un grupo de trabajo durante una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de la amenaza arancelaria de Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc