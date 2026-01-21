Washington.— La tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia se trasladó ayer al Foro de Davos, donde Bruselas anunció una respuesta “firme, unida y proporcional” a las presiones anexionistas del presidente Donald Trump sobre la gran isla ártica y Washington le pidió que “respire hondo” y “descarte represalias”.

Al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, que es territorio danés, respondió: “Ya lo verán”. Aseguró, ante los sondeos que muestran que la mayoría en Groenlandia está en contra de formar parte de EU, que cuando les explique de qué se trata, “estarán encantados”, dijo.

También quitó peso a las posibles represalias de Europa, donde varios líderes nacionales y de la Unión Europea (UE) respondieron con enfado a las amenazas del republicano y sugirieron que podrían optar por suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington, entre junio y agosto del año pasado o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la "bazuca” comercial". “Miren, ellos lo quieren [el acuerdo]. Necesitan mucho ese acuerdo con nosotros. Lucharon mucho para conseguirlo, así que lo dudo, pero ya veremos qué pasa”, aseguró Trump.

El mandatario estadounidense indicó que en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde intervendrá este miércoles, “tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia. Creo que las cosas van a salir bastante bien”. Más tarde señaló que quiere “llegar a un acuerdo” sobre Groenlandia que, dijo, hará “muy feliz” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero descartó asistir a la cumbre especial del G7 en París, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para el jueves, al considerar que al mandatario galo “no le queda mucho tiempo” en el poder.

El ánimo en Davos ayer era totalmente antiTrump. El primer ministro canadiense, Mark Carney, no sólo declaró “muerto” el “viejo orden mundial”, sino que “la obediencia no garantiza la seguridad” y que es hora de dejar de tratar de “apaciguar a los matones”. Al mismo tiempo expresó su apoyo a Groenlandia y Dinamarca y llamó a seguir el ejemplo canadiense y buscar nuevas alianzas, aludiendo a su acercamiento a China.

Macron instó a la UE a “no dudar” en usar sus herramientas comerciales, como el mecanismo anticoerción, cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”. “Preferimos el respeto a los bullies”, espetó.

El representante comercial de EU (USTR), Jamieson Greer, advirtió también desde Davos a los países europeos que “no sería prudente” recurrir a su mecanismo de defensa económica, conocido como “bazuca comercial” y que incluye represalias comerciales, como último recurso, cuando la UE o algún Estado miembro es presionado para tomar una decisión determinada. Entre las opciones están restricciones a las importaciones y exportaciones, a las inversiones, entre otras medidas.

Por lo pronto, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y EU, alcanzado el año pasado, con el que la UE asumía la imposición de aranceles por parte de EU del 15 % para la mayor parte de sus exportaciones, sin que los europeos aplicaran otros en respuesta.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una “espiral descendente” las relaciones con la UE. “Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”, dijo Von der Leyen. “Sumirnos en una espiral descendente sólo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, señaló.