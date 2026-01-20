Más Información

Washington. El presidente de , Donald Trump, descartó este martes asistir a la cumbre especial del G7 en París, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para el próximo jueves, al considerar que al mandatario galo "no le queda mucho tiempo" en el poder.

"No, no iré porque, como sabes, a Emmanuel no le queda mucho tiempo y no hay garantía de continuidad. Es amigo mío. Es un buen tipo. Me cae bien Macron, pero no va a estar mucho más tiempo en el cargo", expresó durante una rueda de prensa en la con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

El líder estadounidense agregó que "es mejor reunirse con las personas directamente involucradas".

En los últimos días, Trump ha amenazado con imponer aranceles a Francia por sus maniobras militares para defender Groenlandia, isla danesa que Washington quiere anexionarse, y por la negativa de Macron a sumarse a la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional liderado por el mandatario estadounidense.

Macron, cuyo mandato concluye en 2027, propuso a Trump celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, Ucrania y Dinamarca.

El propio Trump fue quien publicó en su red social, Truth Social, un mensaje privado de Macron en el que este lo invitaba a hacer escala en París tras su asistencia al Foro de Davos para abordar los desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria.

"Amigo mío, estamos completamente de acuerdo en el tema de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia", escribió Macron en el mensaje a Trump, que el presidente estadounidense desveló.

Por ello, Macron le sugirió: "Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos", donde Trump estará a partir del miércoles. "Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos", continuó.

"Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos al margen de la reunión", completó su oferta el presidente francés, que firma el mensaje con su nombre de pila, Emmanuel.

