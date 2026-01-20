Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Más Información

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría "involucrar" de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de .

El mandatario republicano hizo esta afirmación durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder y tras la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca con Machado, quien le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz.

"Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", afirmó.

Trump se expresó en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus "narcotraficantes y prisioneros", situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro.

"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", sostuvo Trump, quien agregó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo gobierno de la presidenta encargada, , exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

El mandatario explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar "inversiones masivas" en Venezuela, país que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita".

Corina Machado entrega medalla de premio Nobel de la Paz a Trump en su visita a Wagington el 15 de enero de 2026 / Foto: Casa Blanca
Corina Machado entrega medalla de premio Nobel de la Paz a Trump en su visita a Wagington el 15 de enero de 2026 / Foto: Casa Blanca

Trump respalda a Delcy Rodríguez y excluye a Corina Machado

El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses depusieron a Nicolás Maduro durante un ataque en Venezuela que derivó en la captura y traslado del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, a Nueva York, donde ambos enfrentan cargos por narcotráfico.

Trump anunció entonces que su país gobernaría en Venezuela y posteriormente respaldó al nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, al asegurar que este está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al .

Hasta ahora, Estados Unidos ha excluido del proceso de transición a María Corina Machado, al considerar que no cuenta con suficientes apoyos internos para liderar el país.

