Cuernavaca, Mor.- Homero Figueroa Meza “La Tripa”, uno de los tres jefes del narcotráfico en Morelos que posaron en una foto con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue detenido en Cholula, Puebla, en un operativo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Con la información recabada se implementaron vigilancias fijas y móviles en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde los agentes ubicaron a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo. Tras realizar una inspección de seguridad, corroboraron la identidad de Homero “N” y efectuaron su detención junto con una mujer”, informó la Fiscalía General de la República.

En enero de la 2022 se difundió una fotografía en la que se ve al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco (Morena) con Irving Eduardo Solano Vera "El Profe" y/o "El Gato", considerado como líder del cártel Guerreros Unidos y posteriormente jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El “Profe” detenido por el Ejército en febrero de 2021 en Cuautla.

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Detienen a “La Tripa” en Puebla; fue fotografiado junto a Cuauhtémoc Blanco y líderes criminales en Morelos. Foto: Especial

En la foto también se encuentra Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, líder de la célula criminal Comando Tlahuica o Los Tlahuicas. En la misma imagen se observa a Raymundo Isidro Castro Santiago, “El Ray”, líder regional del CJNG en Morelos, con una camisa de los Pumas, asesinado en octubre de 2019 en el interior del penal de Atlacholoaya, Morelos.

De acuerdo con las investigaciones del gobierno federal, la fotografía donde el exgobernador posa con los líderes criminales ocurrió durante su cargo como presidente municipal de Cuernavaca, en el trienio 2016-2018. Antes de concluir su mandato solicitó licencia al cargo para postularse como candidato a la gubernatura por Morena y sus aliados.

La FGR informó que la detención de Homero Figueroa se dio en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, derivado de una denuncia ciudadana y de trabajos de inteligencia e investigación, con los que los agentes de seguridad obtuvieron información sobre los movimientos de Homero “N”, líder de una célula delictiva con presencia en los municipios de Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, Morelos, relacionada con los delitos de homicidio y extorsión.

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Detienen a “La Tripa” en Puebla; fue fotografiado junto a Cuauhtémoc Blanco y líderes criminales en Morelos. Foto: Especial

En la acción se aseguró un arma de fuego corta, diversas dosis de marihuana y cristal, una identificación apócrifa y el vehículo en el que se trasladaban.

Los detenidos fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

LL