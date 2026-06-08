Hermosillo, Sonora.- Más de 2 mil hectáreas de bosque de pino y encino fueron arrasadas por un incendio forestal registrado en el predio “La Casita”, en el municipio de Arivechi.

El Gobierno de Sonora, informó que a través de Protección Civil Sonora y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Sagarhpa, Conafor, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y diversas instituciones de los tres niveles de gobierno, logró el control total del incendio forestal.

De acuerdo con el reporte técnico más reciente, el siniestro presenta un 100% de control y 90% de liquidación, con una afectación estimada de 2 mil 95 hectáreas de bosque de encino y bosque de pino.

Lee también Trágico choque en Cadereyta deja dos muertos; fallecen una mujer y su hijo de seis años

Gracias a los avances alcanzados en las labores de combate, las autoridades determinaron entregar el monitoreo del incidente al municipio de Arivechi, manteniendo acciones preventivas para evitar cualquier posible reactivación.

Como parte de la etapa final de atención de la emergencia, para el próximo 8 de junio se contempla la desmovilización de brigadas de Sagarhpa, Mesa Tres Ríos, Bomberos de Ciudad Obregón y del equipo aéreo que participó en las operaciones de combate.

Controlan incendio forestal en Arivechi; fuego arrasó más de 2 mil hectáreas de bosque en Sonora. Foto: Especial

Asimismo, brigadas de Conafor de Álamos, Yécora y Cumpas continuarán realizando labores de vigilancia y monitoreo en la zona afectada, con el objetivo de detectar y atender de manera oportuna cualquier eventual reactivación.

Lee también Aseguran más de un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca; FGR catea predio y decomisa equipo industrial

Las autoridades reiteraron que el incendio se encuentra controlado y en fase de liquidación y monitoreo, resultado del trabajo coordinado entre corporaciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno para proteger la población, los recursos naturales y el patrimonio forestal de Sonora.

El Gobierno de Sonora agradeció el trabajo de todos los brigadistas y personal técnico de los tres niveles de gobierno y sociedad civil, que en un trabajo coordinado e incansable lograron el control total del incendio.

LL