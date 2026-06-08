Monterrey, Nuevo León. – Dos personas murieron y tres más resultaron heridas luego de un choque entre un automóvil y una camioneta, en el municipio de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 5 de la carretera Allende-Cadereyta.

El siniestro movilizó a cuerpos de auxilio estatales y municipales, quienes confirmaron en el lugar el fallecimiento de una mujer de 35 años y su hijo de seis.

Además, otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General de Juárez.

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Según el reporte de Protección Civil de Nuevo León, en el percance participaron un Ford Fiesta y una camioneta Ram 1200.

La información preliminar señala que la pickup circulaba sobre el libramiento en dirección de sur a norte, mientras que el automóvil intentó incorporarse a la vía desde el sentido contrario.

Trágico choque en Cadereyta deja dos muertos; fallecen una mujer y su hijo de seis años. Foto: Especial

La corporación indicó que, presuntamente, al realizar la maniobra de incorporación, el vehículo compacto fue alcanzado por la camioneta, cuyo impacto provocó que avanzara cerca de 30 metros fuera de su trayectoria original.

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Al lugar acudieron brigadistas de Protección Civil Estatal, municipal y personal de tránsito, quienes implementaron un operativo para resguardar la zona y facilitar las labores de auxilio.

En el sitio permanecieron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones para la indagatoria correspondiente, mientras que los cuerpos fueron trasladados por el Servicio Médico Forense al anfiteatro del Hospital Universitario.

LL