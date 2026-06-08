La mañana de hoy, las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) por un grupo de hombres vinculados al rector Farid Acevedo López, tras más de tres semanas tomadas luego de los resultados de la elección por la Rectoría.

También dejaron de plantarse frente a los accesos a Ciudad Universitaria el candidato, Enrique Martínez Martínez, y sus simpatizantes, entre trabajadores, catedráticos y estudiantes.

Desde el 14 de mayo de 2026, un día después de la elección de un nuevo Rector para la universidad, las instalaciones de la UABJO fueron tomadas por un grupo de hombres relacionados con el candidato ganador Farid Acevedo, presuntamente para evitar que lo hiciera el candidato perdedor Enrique Martínez, quien ha acusado fraude electoral y violación a la autonomía universitaria. Ante la toma, los simpatizantes de este último, se plantaron durante más de tres semanas en los accesos a la casa de estudios.

Lee también UABJO analiza acciones legales por toma de Ciudad Universitaria; defienden legalidad de elección de rector

Este fin de semana, el abogado general de la UABJO, Abel Solano, informó que habría acciones legales contra la toma de Ciudad Universitaria, y descartó que las impugnaciones del proceso electoral prosperen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, sostuvo que el triunfo de Farid Acevedo es legítimo.

En un comunicado, el nuevo Rector informó que se determinó el retorno a las actividades presenciales en Ciudad Universitaria a partir de hoy 8 de junio y aseguró que el regreso a las aulas y espacios comunes "se realizará bajo principios de respeto, inclusión y responsabilidad compartida, garantizando condiciones seguras para estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios".

LL