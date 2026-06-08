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Culiacán, Sin.- La empresa Gas y Petroquímica de Occidente que se construye en la bahía Ohuira, en Topolobampo, Ahome para producir hasta 800 mil toneladas anuales de amoniaco divulgó que este proyecto cuenta con estudios ambientales y especializados que garantizan que no va a generar un impacto en esa zona.
Ante las recientes manifestaciones de ambientalistas e indígenas de esa región del norte del estado que se oponen a que se continúe con sus instalaciones , la firma que tiene en proceso una inversión inicial de mil 600 millones de dólares, a través de un comunicado afirmó que esta planta no representa un riesgo para la bahía.
La firma, denominada GOP que desde hace trece años, inició los trámites ante las diversas instancias federales, estatales y municipales para edificar una planta para generar fertilizantes para la agricultura externó que la edificación, cuenta con todos los estudios técnicos y evaluaciones ambientales y autorizaciones de las instancias gubernamentales.
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Citó en su comunicado que a lo largo de los años, se han cubierto todos los requisitos en evaluaciones, estudios de impacto ambiental e incluso consultas públicas entre las diversas comunidades indígenas de la región de la bahía de Ohuira, en Topolobampo.
La empresa Gas y Petroquímica de Occidente hizo notar que cuentan con una larga experiencia internacional en la producción de amoniaco, metanol y fertilizantes, lo que garantiza que estas nuevas instalaciones pueden operar con eficiencia.
LL
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