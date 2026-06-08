Culiacán, Sin.- La violencia continua en el municipio de Culiacán con los asesinatos de tres personas, una de ellas, identificada como Oliver “N”, de 19 años de edad, fue encontrado su cuerpo con huellas de tortura, disparos y decapitado, en una obra en construcción en el poblado Campo Argentina Dos, de la sindicatura de Costa Rica.

Con este hecho, suman dos casos en los que les cercenan la cabeza a jóvenes , en un lapso de cuarenta y ocho horas, el primer caso tuvo lugar en la comunidad, conocida como El Diez, a la salida sur, cuya victima fue identificada por su familia como Jesús Ramón “N”.

Violencia en Culiacán deja cuatro muertos; hallan a joven decapitado y con huellas de tortura. Foto: Especial

Sobre el nuevo caso, las autoridades de seguridad fueron alertadas que en una construcción, habían abandonado el cuerpo sin cabeza de una persona joven, en el poblado Campo Argentina Dos, de la sindicatura de Costa Rica, por lo que al presentarse, descubrieron que presentaba huellas de tortura y disparos.

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En la calle Misión de San Antonio de Padua, en el fraccionamiento Nueva Galicia, personas armadas persiguieron a balazos por varias calles, a un hombre que vestía pants y tenis, el cual quedó tirado, al recibir varios impactos de bala.

Violencia en Culiacán deja cuatro muertos; hallan a joven decapitado y con huellas de tortura. Foto: Especial

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva que llegaron al lugar al recibir un reporte de detonaciones de armas de fuego, realizaron varios recorridos por ese fraccionamiento, sin localizar a los presuntos responsables del ataque.

En la zona del fraccionamiento Country, fue reportado el hallazgo del cuerpo de un hombre, envuelto en una cobija, el cual fue abandonado debajo de un puente, el cual presentaba impactos de bala y no portaba ningún tipo de identificación entre sus ropas.

LL