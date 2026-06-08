Monterrey.— El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, inauguraron la primera etapa del Nuevo Parque del Agua en la entidad, el cual marca el inicio de un nuevo modelo de ciudad.

Destacaron que este espacio de primer nivel, único en su tipo, prioriza las áreas verdes y es ejemplo de sustentabilidad.

“Cuando me dan la idea (...) de que este parque fuera de captación, reciclaje y bombeo de agua de lluvia, dije: ‘tres pájaros de un tiro’, cultura de cuidado del agua, captación de agua de lluvia y el parque más bonito de Nuevo León”, expresó el gobernador.

Aseguró que este parque será “un caso de práctica a nivel mundial, porque yo no conozco ningún parque en el mundo que recicle agua y se la dé a los vecinos de al lado”.

Añadió que el próximo miércoles se dará paso a lo que será el Pabellón Nuevo León, que se ubicará también en este nuevo espacio, y que en el marco del Mundial de Futbol recibirá a turistas tunecinos, sudafricanos, coreanos, japoneses, holandeses y brasileños, por citar algunos.

Mariana Rodríguez detalló que el proyecto se rige por tres principios: aprovechamiento de las captaciones pluviales, la promoción de la sustentabilidad y la conservación de la flora y fauna, y en esta ocasión arranca la primera etapa que comprende el Anfiteatro, con el que se cumple su tercer propósito: el esparcimiento familiar de manera responsable e inclusivo.

“Queremos una ciudad con menos concreto y más espacios públicos, que sean un legado para nuestras niñas y niños, donde puedan jugar y aprender”, enfatizó.

Bernardo Bichara Assad, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, agradeció la confianza y la visión del gobernador de impulsar el proyecto con el que se recuperó un espacio de alrededor de 80 hectáreas.

Expreso que se trata de un producto que soñaba la ciudad por décadas, con hacerlo en Monterrey. “Soñaba ya por décadas, como el hermano de Parque Fundidora”.

El Nuevo Parque del Agua tuvo una inversión de 2 mil 92 millones de pesos; está integrado con el Estadio Monterrey y tiene un puente peatonal hacia el DIF Capullos.

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