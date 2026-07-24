Naucalpan, Méx.- En el Río de los Remedios fue localizado el cuerpo sin vida de una persona este viernes en la colonia San Andrés Atoto, a un costado de una tienda de abarrotes, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Vecinos de la colonia San Andrés Atoto notificaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo flotando sobre las aguas negras del sitio. Al lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos de Naucalpan para realizar las maniobras de rescate del cadáver.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego. El cuerpo permanecía entre las aguas del canal, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios periciales para realizar su recuperación y llevar a cabo las primeras diligencias.

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Al área acudieron miembros de Protección Civil y del cuerpo de bomberos de Naucalpan para llevar a cabo las tareas de recuperación del cuerpo sin vida. | Foto: Osmar Alvarado.

El procedimiento lo efectuaron una vez que llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y corroboraron que se trataba de un hombre, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado por sus familiares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México será la instancia encargada de la investigación sobre la aparición del cuerpo sin vida dentro del Río de los Remedios.

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