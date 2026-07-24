El verano es una buena excusa para preparar bebidas frescas y experimentar con nuevos sabores.

Si quieres celebrar el Día Nacional del Tequila o simplemente disfrutar un coctel en casa, estas cuatro recetas cortesía de destacados mixólogos y tequila Casa Dragones combinan ingredientes de temporada como piña, pepino, toronja y limón con un toque de inspiración en la gastronomía mexicana. Toma nota y elige tu favorita.

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Recetas de cocteles con tequila

Margarita al Pastor

Creado por José Luis León, director de Bar, Licorería Limantour, director de Bebidas, Baltra Bar, en Ciudad de México

Ingredientes

1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco

2/3 oz de Cointreau

1/2 oz de jugo fresco de limón

1 1/2 oz de jugo de piña con mezcla de especias para tacos al pastor

Sal para escarchar el vaso

Garnish: triángulo de piña

Preparación

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Escarcha un vaso old fashioned con sal.

Agrega el tequila, Cointreau, jugo de limón y el jugo de piña con la mezcla de especias a un shaker con hielo.

Agita vigorosamente y cuela dos veces sobre hielo fresco en el vaso preparado.

Una interpretación entre lo dulce y lo salado de la clásica margarita, inspirada en los icónicos tacos al pastor de la Ciudad de México. Foto: cortesía Casa Dragones

Purple Flowers

Creado por Berenice Morales, mixóloga mexicana y profesional de bebidas

Ingredientes

1 1/2 oz tintura de flor de chícharo mariposa elaborada con Casa Dragones Blanco

1 oz jugo fresco de limón

1 oz oleo saccharum de cáscara de toronja

1/2 oz de limoncello

1 clara de huevo

Granish: twist de cítrico

Preparación

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Agrega todos los ingredientes a un shaker y realizar un dry shake sin hielo.

Incorpora hielo y agita nuevamente con fuerza.

Cuela dos veces en una copa coupe previamente enfriada.

Inspirado en las jacarandas que transforman la Ciudad de México cada primavera. Foto: cortesía Casa Dragones

Margarita Royale

Creado por Yana Volfson, diseñadora de Bebidas, Tokyo Record Bar, en Nueva York

Ingredientes

1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco

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3/4 oz de Giffard Triple Sec

3/4 oz de jugo fresco de limón

Champagne para terminar

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Preparación

Agrega el tequila, Triple Sec y jugo de limón a un shaker con hielo.

Agita y cuela en una copa Nick & Nora previamente enfriada.

Completa con un toque de champagne.

Una interpretación espumosa de la margarita clásica. Foto: cortesía Casa Dragones

Shamrock

Creado por Fabiola Padilla, fundadora y directora de Bekeb, en San Miguel de Allende

Ingredientes

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1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco

1/4 oz de licor de flor de saúco St-Germain

1 oz de jugo fresco de pepino

1 oz de jugo fresco de piña

½ oz de jugo fresco de limón

¼ oz de jarabe de agave

Garnish: trébol comestible o pequeñas hojas de albahaca y flores de manzanilla.

Preparación

Agrega todos los ingredientes a un shaker con hielo.

Agita vigorosamente hasta enfriar por completo y que el exterior del shaker se escarche.

Cuela dos veces en una copa coupe previamente enfriada.

Un coctel fresco que combina tequila blanco con pepino, piña, limón y licor de flor de saúco. Foto: cortesía Casa Dragones

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