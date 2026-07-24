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El verano es una buena excusa para preparar bebidas frescas y experimentar con nuevos sabores.
Si quieres celebrar el Día Nacional del Tequila o simplemente disfrutar un coctel en casa, estas cuatro recetas cortesía de destacados mixólogos y tequila Casa Dragones combinan ingredientes de temporada como piña, pepino, toronja y limón con un toque de inspiración en la gastronomía mexicana. Toma nota y elige tu favorita.
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Recetas de cocteles con tequila
Margarita al Pastor
Creado por José Luis León, director de Bar, Licorería Limantour, director de Bebidas, Baltra Bar, en Ciudad de México
Ingredientes
- 1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco
- 2/3 oz de Cointreau
- 1/2 oz de jugo fresco de limón
- 1 1/2 oz de jugo de piña con mezcla de especias para tacos al pastor
- Sal para escarchar el vaso
- Garnish: triángulo de piña
Preparación
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- Escarcha un vaso old fashioned con sal.
- Agrega el tequila, Cointreau, jugo de limón y el jugo de piña con la mezcla de especias a un shaker con hielo.
- Agita vigorosamente y cuela dos veces sobre hielo fresco en el vaso preparado.
Purple Flowers
Creado por Berenice Morales, mixóloga mexicana y profesional de bebidas
Ingredientes
- 1 1/2 oz tintura de flor de chícharo mariposa elaborada con Casa Dragones Blanco
- 1 oz jugo fresco de limón
- 1 oz oleo saccharum de cáscara de toronja
- 1/2 oz de limoncello
- 1 clara de huevo
- Granish: twist de cítrico
Preparación
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- Agrega todos los ingredientes a un shaker y realizar un dry shake sin hielo.
- Incorpora hielo y agita nuevamente con fuerza.
- Cuela dos veces en una copa coupe previamente enfriada.
Margarita Royale
Creado por Yana Volfson, diseñadora de Bebidas, Tokyo Record Bar, en Nueva York
Ingredientes
1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco
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3/4 oz de Giffard Triple Sec
3/4 oz de jugo fresco de limón
Champagne para terminar
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Preparación
- Agrega el tequila, Triple Sec y jugo de limón a un shaker con hielo.
- Agita y cuela en una copa Nick & Nora previamente enfriada.
- Completa con un toque de champagne.
Shamrock
Creado por Fabiola Padilla, fundadora y directora de Bekeb, en San Miguel de Allende
Ingredientes
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- 1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco
- 1/4 oz de licor de flor de saúco St-Germain
- 1 oz de jugo fresco de pepino
- 1 oz de jugo fresco de piña
- ½ oz de jugo fresco de limón
- ¼ oz de jarabe de agave
- Garnish: trébol comestible o pequeñas hojas de albahaca y flores de manzanilla.
Preparación
- Agrega todos los ingredientes a un shaker con hielo.
- Agita vigorosamente hasta enfriar por completo y que el exterior del shaker se escarche.
- Cuela dos veces en una copa coupe previamente enfriada.
Leer también: ¿Cómo cocinar con tequila y qué tipo elegir para cada platillo?
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