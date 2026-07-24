Menú | 24-07-26 | 19:48 |

El verano es una buena excusa para preparar y experimentar con nuevos sabores.

Si quieres celebrar el Día Nacional del Tequila o simplemente disfrutar un coctel en casa, estas cuatro recetas cortesía de destacados mixólogos y tequila Casa Dragones combinan ingredientes de temporada como piña, pepino, toronja y limón con un toque de inspiración en la gastronomía mexicana. Toma nota y elige tu favorita.

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Recetas de cocteles con tequila

Margarita al Pastor

Creado por José Luis León, director de Bar, Licorería Limantour, director de Bebidas, Baltra Bar, en Ciudad de México

Ingredientes

  • 1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco
  • 2/3 oz de Cointreau
  • 1/2 oz de jugo fresco de limón
  • 1 1/2 oz de jugo de piña con mezcla de especias para tacos al pastor
  • Sal para escarchar el vaso
  • Garnish: triángulo de piña

Preparación

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  • Escarcha un vaso old fashioned con sal.
  • Agrega el tequila, Cointreau, jugo de limón y el jugo de piña con la mezcla de especias a un shaker con hielo.
  • Agita vigorosamente y cuela dos veces sobre hielo fresco en el vaso preparado.
Una interpretación entre lo dulce y lo salado de la clásica margarita, inspirada en los icónicos tacos al pastor de la Ciudad de México. Foto: cortesía Casa Dragones
Una interpretación entre lo dulce y lo salado de la clásica margarita, inspirada en los icónicos tacos al pastor de la Ciudad de México. Foto: cortesía Casa Dragones

Purple Flowers

Creado por Berenice Morales, mixóloga mexicana y profesional de bebidas

Ingredientes

  • 1 1/2 oz tintura de flor de chícharo mariposa elaborada con Casa Dragones Blanco
  • 1 oz jugo fresco de limón
  • 1 oz oleo saccharum de cáscara de toronja
  • 1/2 oz de limoncello
  • 1 clara de huevo
  • Granish: twist de cítrico

Preparación

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  • Agrega todos los ingredientes a un shaker y realizar un dry shake sin hielo.
  • Incorpora hielo y agita nuevamente con fuerza.
  • Cuela dos veces en una copa coupe previamente enfriada.
Inspirado en las jacarandas que transforman la Ciudad de México cada primavera. Foto: cortesía Casa Dragones
Inspirado en las jacarandas que transforman la Ciudad de México cada primavera. Foto: cortesía Casa Dragones

Margarita Royale

Creado por Yana Volfson, diseñadora de Bebidas, Tokyo Record Bar, en Nueva York

Ingredientes

1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco

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3/4 oz de Giffard Triple Sec

3/4 oz de jugo fresco de limón

Champagne para terminar

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Preparación

  • Agrega el tequila, Triple Sec y jugo de limón a un shaker con hielo.
  • Agita y cuela en una copa Nick & Nora previamente enfriada.
  • Completa con un toque de champagne.
Una interpretación espumosa de la margarita clásica. Foto: cortesía Casa Dragones
Una interpretación espumosa de la margarita clásica. Foto: cortesía Casa Dragones

Shamrock

Creado por Fabiola Padilla, fundadora y directora de Bekeb, en San Miguel de Allende

Ingredientes

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  • 1 1/2 oz de tequila Casa Dragones Blanco
  • 1/4 oz de licor de flor de saúco St-Germain
  • 1 oz de jugo fresco de pepino
  • 1 oz de jugo fresco de piña
  • ½ oz de jugo fresco de limón
  • ¼ oz de jarabe de agave
  • Garnish: trébol comestible o pequeñas hojas de albahaca y flores de manzanilla.

Preparación

  • Agrega todos los ingredientes a un shaker con hielo.
  • Agita vigorosamente hasta enfriar por completo y que el exterior del shaker se escarche.
  • Cuela dos veces en una copa coupe previamente enfriada.
Un coctel fresco que combina tequila blanco con pepino, piña, limón y licor de flor de saúco. Foto: cortesía Casa Dragones
Un coctel fresco que combina tequila blanco con pepino, piña, limón y licor de flor de saúco. Foto: cortesía Casa Dragones

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