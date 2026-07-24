Como parte de las Fiestas de Santa Ana - una de las más importantes del municipio turístico de Boca del Río, zona conurbada al puerto de Veracruz- se preparó el mega Filete Relleno de Mariscos, el cual alcanzó cien metros de longitud.

Para esta edición, se usó una tonelada de pescados y mariscos, entre ellos jaiba, camarón, pulpo y pescado, además del tradicional recaudo.

Para poder preparar el filete, participaron de manera coordinada alrededor de 150 personas que mantienen viva una de las expresiones gastronómicas más importantes del municipio.

Con ello, más de cinco mil personas degustaron el filete, uno de los emblemas de la gastronomía local.

Entre los concursos tradicionales están la carrera de meseros y la vencida de cuerda. | Foto: Especial.

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La Fiesta de Santa Ana es una de las celebraciones más importantes de Boca del Río y una de las tradiciones populares con mayor arraigo en el estado de Veracruz.

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Los concursos tradicionales, como la carrera de meseros, vencida de cuerda, palo encebado, comelones y yardas, el lanzamiento de atarrayas y la tradicional carrera de canoas, fueron el preludio de la fiesta.

Cada año se realizan en torno al 26 de julio, fecha en que la Iglesia católica conmemora a Santa Ana, madre de la Virgen María y patrona del municipio, reuniendo a miles de habitantes y visitantes en una festividad que combina fe, cultura y convivencia.

Entre los concursos tradicionales están el palo encebado, comelones y yardas, el lanzamiento de atarrayas y la tradicional carrera de canoas. | Foto: Especial.

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El origen de esta celebración se remonta al antiguo pueblo de pescadores que dio vida a Boca del Río.

Una de las leyendas más conocidas relata que una imagen de la santa fue hallada flotando en el mar por pescadores, quienes la llevaron al poblado y, desde entonces, la comunidad comenzó a rendirle culto.

Boca del Río es un lugar con un crecimiento económico y social alterno al puerto de Veracruz.

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JACL/cr