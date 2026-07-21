[Publicidad]
Personas armadas atacaron el domicilio de una regidora y quemaron maquinaria en el municipio de Tempoal, ubicado en el norte de Veracruz.
De acuerdo con los reportes policiales, el domicilio de la regidora del PT, Alma Arenas Ochoa fue baleado por sujetos desconocidos.
Si bien no se reportaron personas heridas o fallecidas, hubo impactos de bala en la fachada del domicilio y en el vehículo de la funcionaria.
Lee también Operativos en Culiacán y Escuinapa dejan cuatro detenidos; aseguran arsenal con nueve armas de fuego
Ante el hecho, la regidora solicitará licencia por un periodo de un mes, en tanto las autoridades investigan el ataque; en ese sentido, el líder estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, exigió a la Fiscalía General del Estado investigar y dar con los responsables.
En otro hecho, varios sujetos le prendieron fuego a maquinaria que realizaba distintos trabajos en la comunidad de Corozal; resultaron afectados una pipa, una aplanadora y un tractor.
[Publicidad]
Elementos estatales, federales y castrenses acudieron al municipio para montar un fuerte operativo, sin que pudieran ser detenidos los agresores.
Localizan restos óseos en Comondú, Baja California Sur; urgen muestras de ADN para identificar a 16 personas
dmrr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Entra en vigor el arancel de 25% de EU a productos brasileños; el gigante sudamericano estudia cómo responder, pero baja el tono
Mundo
OMS reporta más de mil muertes por brote de ébola en el Congo y Uganda; hay 2 mil 473 casos confirmados del virus
Nación
La mañanera de Sheinbaum, 22 de julio, minuto a minuto
Techbit
Samsung Unpacked 2026: precios del Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8 en México
Impresa
Portada El Gráfico | Miércoles 22 de Julio de 2026
Historias
¿Te acuerdas? LCDLFMX4 revive el pasado de Yahir junto a Martha Higareda hace más de 20 años
Historias
Horóscopos de HOY: PISCIS, no te enganches con la envidia ni con las malas vibras
La Roja
¡No sean m....! Abandonan el cadáver de un bebé en calles de Naucalpan