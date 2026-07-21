Personas armadas atacaron el domicilio de una regidora y quemaron maquinaria en el municipio de Tempoal, ubicado en el norte de Veracruz.

De acuerdo con los reportes policiales, el domicilio de la regidora del PT, Alma Arenas Ochoa fue baleado por sujetos desconocidos.

Si bien no se reportaron personas heridas o fallecidas, hubo impactos de bala en la fachada del domicilio y en el vehículo de la funcionaria.

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Ante el hecho, la regidora solicitará licencia por un periodo de un mes, en tanto las autoridades investigan el ataque; en ese sentido, el líder estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, exigió a la Fiscalía General del Estado investigar y dar con los responsables.

En otro hecho, varios sujetos le prendieron fuego a maquinaria que realizaba distintos trabajos en la comunidad de Corozal; resultaron afectados una pipa, una aplanadora y un tractor.

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Elementos estatales, federales y castrenses acudieron al municipio para montar un fuerte operativo, sin que pudieran ser detenidos los agresores.

dmrr