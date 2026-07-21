Si llevas tiempo pensando en renovar el centro de entretenimiento de tu hogar, esta oferta de Sam’s Club podría ser una de las más atractivas del momento.

La cadena puso en promoción una pantalla Samsung 4K de 98 pulgadas con un descuento superior a los 29 mil pesos, una oportunidad ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica sin salir de casa.

Con un tamaño impresionante y tecnología de última generación, este televisor está pensado para disfrutar películas, series, videojuegos y eventos deportivos con una calidad de imagen envolvente.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Samsung 4K de 98 pulgadas?

Este televisor ofrece una experiencia visual que difícilmente pasa desapercibida. Su enorme panel permite apreciar cada detalle con gran nitidez, convirtiéndose en la protagonista de cualquier espacio.

Entre sus principales características destacan:

Resolución 4K Ultra HD para imágenes más definidas y colores vibrantes.

Procesador con inteligencia artificial que optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido.

Compatibilidad con plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, Max y YouTube.

Sistema operativo Samsung Tizen, con acceso rápido a aplicaciones y funciones inteligentes.

Tecnologías HDR para mejorar el contraste y ofrecer escenas más realistas.

Modo Gaming con baja latencia para una experiencia más fluida en consolas de nueva generación.

Conectividad mediante Wi-Fi, Bluetooth y múltiples puertos HDMI para conectar barras de sonido, consolas y reproductores.

Ideal para los amantes del cine y los videojuegos

Gracias a sus 98 pulgadas, esta pantalla permite disfrutar una experiencia inmersiva, perfecta para maratones de series, transmisiones deportivas o videojuegos con gráficos de última generación.

[Publicidad]

También es una excelente opción para quienes desean montar un auténtico cine en casa sin invertir en un proyector.