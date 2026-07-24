El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez -quien enfrenta un juicio de procedencia (desafuero) por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez- informó que se defenderá y pidió respeto a la presunción de inocencia.

En un mensaje en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, el presidente municipal emanado del Partido Movimiento Ciudadano dijo confiar en las instituciones y afirmó que hará uso de su derecho de defenderse.

“Como siempre lo he hecho, actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho de defensa por las vías legales, aportando los argumentos y elementos que correspondan en los tiempos establecidos”, expresó.

Y recordó que el pasado martes 21 de julio acudió al Congreso del Estado, donde fue notificado del procedimiento de desafuero en su contra, para lo cual –expuso– cuenta con un plazo para presentar los alegatos que correspondan.

En un mensaje en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, el presidente municipal dijo confiar en las instituciones y afirmó que hará uso de su derecho de defenderse. | Foto: Captura de pantalla.

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“Confío en que este procedimiento se desarrollará con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales de nuestro sistema de justicia”, recordó.

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Además, explicó a los habitantes de esa región que el trabajo del Ayuntamiento no se detiene y siguen atendiendo las necesidades, así como que todos los servicios públicos continúan prestándose con normalidad.

“A la ciudadanía pido que permitamos que las autoridades correspondientes realicen su trabajo y que esperemos que este procedimiento siga su curso conforme a la ley, evitando juicios anticipados”, demandó.

Expuso que su responsabilidad sigue siendo la misma desde el primer día que asumió el cargo.

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Dos alcaldes del MC enfrentan un posible juicio de procedencia (desafuero) tras ser acusados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de diversos delitos. | Foto: Especial.

Dos alcaldes emanados del Partido Movimiento Ciudadano enfrentan un posible juicio de procedencia (desafuero) tras ser acusados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de diversos delitos.

Se trata del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien las autoridades ministeriales vinculan con la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Ramírez; y del alcalde de Ursulo Galván, Bertín Bravo, a quien se señala de la desaparición forzada de un empresario y su chofer.

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La Fiscalía General del Estado presentó ante el Congreso del Estado las solicitudes de juicio de procedencia en contra de ambos presidentes municipales, ello con el fin de que se les sea retirado el fuero constitucional y puedan ser detenidos.

Las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales dictaminaron que hay elementos suficientes para poder retirar el fuero a los alcaldes, por lo que el expediente fue turnado a la Comisión Instructora.

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Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fue privada de la libertad por un comando que la sacó de su casa en Nanchital, Veracruz. Foto: Tomada de su Facebook

Los diputados integrantes de dicha comisión citaron a los alcaldes el próximo 28 de julio para que declaren lo que mejor les convenga; a partir de dicha comparecencia, la Comisión Instructora determinará si hay elementos suficientes para someter al pleno del Congreso la solicitud de desafuero.

El expediente de la Fiscalía General del Estado, entregado al Congreso del Estado, señala al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de ser el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez.

El organismo autónomo aseguró contar con un testigo que afirmó que el alcalde pidió comunicación con un jefe de plaza delincuencial de la zona para que plagiaran a la comunicadora porque supuestamente tenía en su poder una fotografía en la que aparece con un arma de fuego.

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Por el caso de la reportera, cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste fueron detenidos y están bajo juicio por su presunta participación en el caso que conmocionó al estado.

Previamente, el alcalde se había enfrentado políticamente al gobierno del Estado, ello cuando la secretaria de Desarrollo Social, Eusebia Cortés Pérez, acudió al municipio a entregar apoyos sin notificar a la autoridad local. El hecho causó dimes y diretes.

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JACL/cr