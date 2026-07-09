Estados | 09-07-26 | 18:08 | Actualizada | 09-07-26 | 18:10 |

Las por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y asesinato de fueron vinculadas a proceso.

Un juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en contra de la propietaria del portal de noticias web .

Si bien siguen siendo considerados como inocentes, el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba para establecer su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 2 de junio, cuando la mujer fue privada de la libertad por sujetos armados en su domicilio del municipio de Nanchital.

Un juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio a los 8 detenidos por el asesinato de la periodista. Foto: Especial
Un juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio a los 8 detenidos por el asesinato de la periodista. Foto: Especial

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La vinculación a proceso fue en contra de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”; Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”; Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”; Julio César “N”; Luis Enrique “N”; Juan Carlos “N” e Ismael “N”.

Entre ellos se encuentran tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlan del Sureste.

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vr/cr

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