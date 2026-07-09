Las ocho personas detenidas por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron vinculadas a proceso.

Un juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en contra de la propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo del Sureste.

Si bien siguen siendo considerados como inocentes, el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba para establecer su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 2 de junio, cuando la mujer fue privada de la libertad por sujetos armados en su domicilio del municipio de Nanchital.

Un juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio a los 8 detenidos por el asesinato de la periodista. Foto: Especial

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La vinculación a proceso fue en contra de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”; Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”; Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”; Julio César “N”; Luis Enrique “N”; Juan Carlos “N” e Ismael “N”.

Entre ellos se encuentran tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlan del Sureste.

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