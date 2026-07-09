Culiacán, Sin. - El Órgano de Control Interno de la secretaria de Seguridad Pública del Estado, abrió un proceso sancionador contra dos escoltas asignados a la diputada local, Elizabeth Montoya Ojeda, por haber acompañado uniformados a un familiar de ella, dentro de un bar, señaló Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública estatal.

El secretario de Seguridad Pública, señaló que la diputada local de MC, quien sufrió un atentado en enero pasado, continuará con la protección que solicitó, ya que las medidas sancionadoras van dirigidas para los elementos por estar presentes dentro de un bar con uniforme oficial.

El general Sinuhé Téllez indicó que los elementos asignados como escoltas a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Montoya Ojeda y su familia, incurrieron en una irregularidad en sus funciones, al ingresar uniformados a un bar, para ciudad a un miembro de la familia de la legisladora.

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Durante la celebración del juego entre la selección mexicana y la de Ecuador, en la copa Mundial de Futbol, en uno de los bares-restaurantes de la capital del estado, al concluir el encuentro, varios aficionados gritaron “fuera MORENA”, “fuera MORENA”.

Abren proceso contra escoltas de la diputada Elizabeth Montoya de MC en Sinaloa; ingresaron uniformados a un bar Foto: Especial.

En ese sitio, se encontraba una de las aspirantes a la coordinación estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, la diputada local con licencia Teresa Guerra Ochoa, la cual identificó que entre las personas que gritaron, se encontraba el esposo de su excompañera de curul, Elizabeth Montoya, acompañado de dos escoltas uniformados.

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Sobre este incidente que se hizo público, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda aclaró que la seguridad que se le otorga con policías estatales es extensiva para su esposo e hijas, los cuales los acompañan en las actividades que desarrollan juntos o por separado.

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Recordó que ella y su compañero de curul y dirigente en esos momentos del Movimiento Naranja en el estado, Sergio Torres Félix, fueron objeto de un atentado a balazos el pasado 28 de enero, cuando viajaban juntos en un vehículo en la capital del estado, por lo que derivado del ataque, tuvo una lesión irreversible en un ojo.

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Señaló que los protocolos de seguridad que se le brindan a ella y a toda su familia lo definen los elementos de seguridad que tienen asignados, por lo que su esposo, cuando sale solo, cuenta con escoltas.

Respecto a los sucesos registrados en un restaurante donde hubo gritos contra MORENA estando presente la aspirante a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, Teresa Guerra Ochoa, la diputada emecista explicó que su esposo estaba presente en ese sitio, pero no participó en los hechos ni los alentó.

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