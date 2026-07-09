Tras la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados lamentaron el resultado del Tri al perder contra Inglaterra el pasado domingo, sin embargo la euforia mundialista continúa y, por medio de redes sociales está circulando una convocatoria masiva.

Como un homenaje al equipo que hizo volver a creer a toda una nación en la magia del deporte por su desempeño sobre la cancha, la afición desea cerrar su ciclo con una despedida histórica.

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Ambiente entre los aficionados que se reúnen en el Ángel de la Independencia. Foto Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

¿Cuándo es la despedida de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia?

De acuerdo con la invitación que se volvió viral en plataformas digitales como Facebook y ‘X’, el Ángel de la Independencia será testigo, una vez más del poder de convocatoria entre la afición, al unirse el próximo domingo 12 de julio para brindarle una despedida inolvidable.

El punto de reunión será sobre la icónica glorieta sobre Paseo de la Reforma, en punto de las 17:00 horas. Asimismo, se le pide a la afición acudir con la playera de la Selección y banderas.

Cabe destacar que la respuesta de los internautas ante la convocatoria, abrió un nuevo debate, pues en los comentarios se discute si se trata de un genuino homenaje, o una concentración masiva para tomar las calles y celebrar.

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🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

¡MÉXICO SE PREPARA PARA UNA DESPEDIDA HISTÓRICA!



A través de redes sociales, ha comenzado a circular una convocatoria masiva.

Se está llamando a la afición a unirse este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia para brindar una despedida inolvidable… pic.twitter.com/8Erj00DqJs — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 9, 2026

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