Las vacaciones de verano están por comenzar para miles de estudiantes de educación básica, pero una de las preguntas que más se repite entre madres, padres y tutores es cuándo volverán los alumnos a las aulas.

Aunque el calendario escolar 2026-2027 de la SEP aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad educativa ya adelantó la fecha prevista para el inicio del próximo ciclo escolar.

Vacaciones de verano. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de la SEP en el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Publica, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional tienen previsto regresar a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de la SEP en el ciclo escolar 2026-2027?. Foto: Andrea Murcia / Archivo CUARTOSCURO.COM

En los últimos días también han circulado versiones sobre un posible ajuste que retrasaría el regreso a clases hasta los primeros días de septiembre en algunas entidades. Sin embargo, hasta el momento no existe una modificación oficial, por lo que la recomendación es mantenerse atento a la publicación del calendario definitivo.

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¿Cuándo comienzan las vacaciones de verano de la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las actividades para los alumnos de educación básica concluirán el miércoles 15 de julio, fecha que dará inicio al esperado periodo de vacaciones de verano.

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¿Cuándo comienzan las vacaciones de verano de la SEP?. Foto: Pixabay

Este receso permitirá a millones de estudiantes descansar durante aproximadamente seis semanas antes de comenzar un nuevo año escolar. Durante ese periodo, muchas familias aprovechan para viajar, realizar actividades recreativas o convivir en casa antes del regreso a las aulas.

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¿Qué pasará con los maestros durante las vacaciones de verano?

Aunque los alumnos iniciarán su descanso al concluir las clases, el calendario de la SEP contempla actividades adicionales para el personal docente.

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Los maestros participarán en un Taller Intensivo de Formación Continua los días 16 y 17 de julio, jornadas destinadas a la actualización académica y a la planeación del siguiente ciclo escolar.

Una vez concluidas estas actividades, el personal educativo también iniciará su periodo vacacional.

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