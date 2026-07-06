El encuentro accidental con un alacrán (un arácnido cuya presencia se intensifica de forma natural en el territorio nacional debido al incremento de las temperaturas) representa un riesgo latente para la salud pública en los hogares mexicanos.

Aunque la mayoría de las especies que habitan en las zonas urbanas no poseen un veneno de consecuencias fatales para el ser humano, el desconocimiento generalizado sobre el manejo adecuado de una picadura suele detonar crisis de pánico o la aplicación de remedios caseros contraproducentes.

Ante este panorama, la comunidad médica resalta la importancia de mantener la calma y ejecutar protocolos de contención basados en evidencia científica rigurosa.

Foto: Pixabay

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De acuerdo con los manuales de prevención de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la velocidad de respuesta ante el ataque resulta determinante para neutralizar cualquier complicación sistémica.

El protocolo de emergencia institucional paso a paso

Frente a una sospecha o confirmación de picadura, las investigaciones y artículos publicados por la plataforma de divulgación científica UNAM Global sugieren seguir de manera estricta una serie de recomendaciones prácticas sintetizadas en los siguientes puntos informativos:

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Mantener el reposo físico: Se recomienda que la persona afectada permanezca lo más quieta posible (ya que el movimiento acelerado y el nerviosismo elevan el ritmo cardíaco), favoreciendo la dispersión más rápida de las toxinas a través del torrente sanguíneo.

Se recomienda que la persona afectada permanezca lo más quieta posible (ya que el movimiento acelerado y el nerviosismo elevan el ritmo cardíaco), favoreciendo la más rápida de las toxinas a través del torrente sanguíneo. Lavar la zona afectada: La limpieza inmediata de la herida utilizando únicamente agua limpia y jabón neutro ayuda a prevenir infecciones bacterianas secundarias en el sitio de la inoculación.

La limpieza inmediata de la herida utilizando únicamente agua limpia y jabón neutro ayuda a prevenir infecciones bacterianas secundarias en el sitio de la inoculación. Aplicar compresas frías: El uso de hielo envuelto en un paño limpio sobre la piel disminuye la inflamación local y ralentiza la absorción del veneno por vasoconstricción, aminorando temporalmente la intensidad del dolor.

El uso de hielo envuelto en un paño limpio sobre la piel disminuye la inflamación local y ralentiza la absorción del veneno por vasoconstricción, aminorando temporalmente la intensidad del dolor. Evitar la automedicación: Las pautas universitarias prohíben estrictamente la ingesta de analgésicos comerciales o remedios populares (como tomar leche o untar ajo), debido a que estas sustancias enmascaran los síntomas reales o retrasan la atención oportuna.

Las pautas universitarias prohíben estrictamente la ingesta de analgésicos comerciales o remedios populares (como tomar leche o untar ajo), debido a que estas sustancias enmascaran los síntomas reales o retrasan la atención oportuna. Identificar las características del arácnido: De ser posible de forma segura, se aconseja tomar una fotografía del ejemplar para facilitar la identificación taxonómica por parte del personal de salud.

Un ejemplar de Vaejovis mexicanus. Fotos: Especial.

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La importancia de la atención médica y los grupos de riesgo

La efectividad de las medidas iniciales depende por completo de una supervisión especializada que descarte afectaciones de gravedad en el sistema nervioso. La Guía de Práctica Clínica de la Secretaría de Salud del Gobierno de México enfatiza que "la administración de los faboterápicos (los antídotos específicos contra el veneno de alacrán) representa el único tratamiento definitivo capaz de revertir los efectos de las especies de importancia médica".

La dependencia gubernamental destaca que las clínicas públicas del país cuentan con el abasto necesario para atender estas contingencias ambientales de forma gratuita.

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Asimismo, los investigadores en toxicología de la UNAM recuerdan que existen sectores de la población (tales como los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con padecimientos crónicos) que muestran una vulnerabilidad significativamente alta ante la toxicidad de estos animales.

La aparición de manifestaciones clínicas avanzadas (entre las que destacan la sudoración excesiva, la salivación abundante, la dificultad para tragar o los movimientos oculares involuntarios) requiere un traslado de emergencia absoluto. Al priorizar el criterio científico sobre las creencias tradicionales, la población garantiza una recuperación exitosa y reduce a cero las probabilidades de secuelas graves en el organismo.

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