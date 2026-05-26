Un reciente incidente en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reavivó la preocupación de los usuarios respecto a la presencia de arácnidos en las instalaciones.

Un hombre de la tercera edad requirió auxilio médico inmediato tras sufrir la picadura de un alacrán que, según la tarjeta informativa emitida por el organismo, se encontraba oculto en el calzado del pasajero.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México califica estos eventos como excepcionales y aislados, la noticia impulsó la necesidad de conocer las zonas con mayores registros y las medidas de respuesta que el personal de Seguridad Industrial e Higiene debe ejecutar ante una emergencia de esta naturaleza.

En 2026 han brindado 15 mil 362 atenciones por picadura de alacrán en las unidades médicas. | Foto: Especial.

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¿En qué estaciones se han visto más alacranes?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en coordinación con el STC Metro, mantiene una vigilancia epidemiológica que permite identificar los puntos donde se han reportado encuentros con estos especímenes.

Aunque no es algo común, las autoridades de salud y el Sistema de Transporte Colectivo han detectado reportes principalmente en:

Línea 2: Tasqueña y San Cosme.

Tasqueña y San Cosme. Línea 8: Atlalilco y Constitución de 1917.

También ha habido casos aislados en estaciones de mucha gente como Pino Suárez, Bellas Artes, Hidalgo, Indios Verdes y Pantitlán.

El personal del Metro cuenta con capacitación específica para actuar ante incidentes con fauna peligrosa. "Al detectarse un caso, se informa de inmediato a los elementos de la Policía Auxiliar o jefes de andén", señalan los protocolos institucionales.

Estos agentes son el primer contacto para activar la Coordinación de Protección Civil. De acuerdo con el portal especializado Mayo Clinic, (la rapidez en el traslado a un centro de salud para la administración de un antiveneno específico es el factor determinante para evitar complicaciones sistémicas graves), especialmente en poblaciones vulnerables como niños o adultos mayores.

Guía de primeros auxilios y pasos a seguir

Si llegas a ser víctima de una picadura dentro de la red, lo más importante es mantener la calma y avisar rápido a cualquier policía o jefe de andén. Es vital evitar caminar o correr, ya que el esfuerzo físico hace que el veneno se distribuya más rápido por la sangre. Los expertos de la Clínica Mayo señalan que (la atención médica profesional es la única forma segura de tratar una picadura, pues los remedios caseros pueden empeorar la situación).

Recomendaciones importantes:

No utilices torniquetes ni intentes succionar el veneno con la boca.

No apliques ungüentos ni tomes medicamentos sin que un médico lo autorice.

Informa de inmediato para que se gestione el apoyo del área de Seguridad Industrial e Higiene. La rapidez con la que avises al personal del Metro es la clave para recibir el antídoto o la atención necesaria en el menor tiempo posible.

El Instituto de Biología de la UNAM refiere que (la fauna de alacranes en el Valle de México, aunque en su mayoría no es de importancia médica extrema comparada con especies de estados como Morelos o Guerrero, requiere siempre de una evaluación profesional para descartar reacciones anafilácticas o toxicidad severa).

La prevención, como revisar objetos personales o prendas antes de usarlas, permanece como la defensa principal en espacios públicos.

Ante una picadura de alacrán es importante tomar acción de inmediato. Foto: Creada con IA (ChatGPT) y UNAM

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