Aunque los últimos años han estado marcados por dificultades personales para Cynthia Klitbo, la actriz no ha cerrado la puerta a nuevas oportunidades, inclusive en el amor.

La villana de telenovelas reveló recientemente la identidad de su nueva pareja con una romántica fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

En la imagen, la actriz de 59 años aparece recostada junto a su enamorado, Luis Rodríguez, mientras ambos se miran fijamente a los ojos. “Me haces feliz”, escribió Klitbo en la publicación.

Rodríguez se presenta en redes sociales como fotógrafo y cineasta y en diciembre de 2023 estrenó la película "El tigre".

Cynthia Klitbo junto a su novio Luis, quien es fotógrafo y cineasta. Foto: Instagram oficial.

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Cynthia Klitbo muy enamorada

Días antes, la actriz de El privilegio de amar confesó en el programa "De Primera Mano" que atraviesa un momento muy feliz junto a su pareja, quien prefirió no hablar con los medios de comunicación.

“Yo siento que cada quien tiene su propia carrera. Él no es una persona que esté interesada en salir a cuadro, lo cual agradezco muchísimo”, comentó la famosa.

Klitbo explicó que anteriormente sostuvo relaciones con actores a quienes les gustaba estar constantemente frente a las cámaras, algo que actualmente ya no busca en una relación.

“Es una persona a la que admiro, entonces estoy contenta”, agregó.

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Aunque evitó revelar exactamente cuándo comenzó el romance, explicó que conoció a Rodríguez gracias a un amigo fotógrafo y aseguró que la relación surgió de manera espontánea, pues no estaba buscando enamorarse.

“Yo creo que cuando menos te lo esperas es cuando llega”, expresó durante una masterclass de Alejandro González Iñárritu, a la que asistió acompañada de su novio.

Ex de Cynthia Klitbo celebra su nueva relación

La actriz mantuvo una relación con Rey Grupero, la cual terminó en abril de 2021 tras más de seis meses de noviazgo. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos lograron construir una sólida amistad y continúan en contacto.

Esa buena relación volvió a notarse luego de que Klitbo compartiera la fotografía junto a Luis, pues el influencer reaccionó de inmediato en los comentarios con un mensaje cariñoso: “Qué hermoso verte feliz, mi cooper”, escribió, acompañado de varios corazones.

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