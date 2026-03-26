Cynthia Klitbo dividió opiniones en redes tras narrar lo que vivió al practicarse el papanicolaou, un examen ginecológico preventivo y rápido que consiste en tomar una muestra de células del cuello uterino para examinarlas al microscopio.

La actriz de 59 años compartió en un video lo mal que la hizo sentir que una segunda persona estuviera presente mientras le practicaban la prueba, la cual, por cierto, dijo que era demasiado invasiva y que "la odiaba".

"Hacer esos estúpidos análisis que odio que son el papanicolaou y la mastografía y entonces resulta que me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los del papanicolau, no importa que sean dos mujeres", explicó en el inicio del video.

La actriz se mostró en desacuerdo de que entrara una segunda persona a observar cómo le practicaban el estudio; confesó que sería preferible que se le preguntara al paciente previamente, pues además de ser incómodo por la prueba en sí, el que alguien más estuviera presente, la hizo sentir aún más mal, dijo.

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"Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar porque de por sí como mujer se siente uno expuesta con una cosa que se llama pato metida ahí adentro y que te estén sacando pedazos de ti...".

Klitbo se sinceró al decir que tenía ganas de llorar porque se sentía ultrajada , un conejillo de indias y mencionó que se sentía "violada".

"Quiero saber si estoy mal... En este momento tengo ganas de llorar me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería hacer un conejillo de indias, en ese sentido si soy súper mamona, ¿qué opinan?, porque yo me siento violada", expresó.

Aunque algunos cibernautas coinciden con la actriz en cuanto a que el papanicolaou es muy incómodo e invasivo, consideraron que Cynthia hizo "mucho drama" y que hace mal en llamarlos "estúpidos análisis", pues son pruebas que salvan la vida.

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La presencia de un tercero suele servir para proteger tanto a la paciente como al médico, proporcionando un testigo neutral en el caso de exploraciones íntimas.

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