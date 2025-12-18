Más Información

Tras recuperarse del episodio de salud que la llevó al hospital hace unos días, la actriz compartió cómo vivió ese momento y el susto que experimentó al someterse a distintos estudios médicos.

Durante una charla con la prensa, la artista explicó que presentó un cuadro extremo de cansancio que derivó en estrés, condición por la que ya se encuentra en tratamiento. Sin embargo, durante el proceso de diagnóstico creyó que podría tratarse de algo más delicado.

“Qué bueno porque cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma (Una protuberancia en forma de saco en una arteria), casi me muero”, reconoció.

Añadió que los medicamentos que le recetaron han tenido efectos notorios: “Ya viste que traigo los ojos así por la medicina”, dijo a un periodista.

Cynthia también expresó que se encuentra en un momento de gran vulnerabilidad y que el susto la hizo pensar de inmediato en su hija, Elisa Fernanda Lira.

De acuerdo con "Mayo Clinic", los aneurismas pueden romperse y provocar hemorragias mortales.

El duro año de Cynthia Klitbo

La villana de telenovelas dejó entrever que el 2024 y parte de este fueron años especialmente complicado, al grado de atravesar una “crisis existencial”, pues se olvidó de sí misma para concentrarse en sacar adelante a su hija, luego de sufrir un fraude bancario que le quitó una parte importante de sus ahorros, recursos destinados a los estudios de la joven en Estados Unidos, donde también sigue una carrera como actriz.

En noviembre del año pasado, Klitbo compartió en un video en redes sociales que atravesaba una situación económica difícil, ya que no tenía trabajo y debía cubrir varias hipotecas.

“Me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos. Pero los bienes son para aliviar los males y nunca uso mis joyas. El lunes tengo una cita”, dijo entonces.

La actriz explicaba que debía cubrir alrededor de 75 mil dólares anuales por la educación de Fernanda, compromiso que quería mantener debido al esfuerzo y al excelente rendimiento académico de su hija.

Para garantizar que pudiera continuar con sus estudios en Estados Unidos, Cynthia decidió vender uno de sus departamentos en Miami.

“Estoy pagando hipotecas que tengo aquí, se va a vender uno de los departamentos para garantizarle a mi hija su escuela”, explicaba entonces, añadiendo que el proceso de venta ya se encontraba en marcha.

Con el paso del tiempo, la actriz comenzó a recuperarse profesionalmente: productores la contactaron para nuevos proyectos y participó en programas de espectáculos. No obstante, su hija Fernanda tuvo que regresar temporalmente a México.

Hasta agosto de este año, Klitbo seguía enfrentando problemas bancarios sin obtener avances, situación que la llevó a considerar iniciar acciones legales contra una institución financiera.

Así fue la estafa

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Klitbo relató que el fraude ocurrió mientras aún se encontraba en México, ya que viajó a Miami para visitar a su hija semanas después.

“Me llamaron del banco, me dijeron que me habían estafado en San Francisco y que me habían robado 3 mil dólares.”

Según explicó, la persona al teléfono le advirtió que intentaban realizar otro cargo por la misma cantidad. Klitbo pensó que se trataba de una llamada legítima y, al ver reflejado el número del banco en su celular, proporcionó sus claves.

“Parecía del banco. Yo le pregunté por qué me pedía mis claves, y mi hija me mostró que en el celular estaba reflejado, así que le di las claves”, dijo.

Finalmente, le vaciaron su cuenta de cheques, aunque otra cuenta no resultó afectada. Le informaron que debía esperar entre 30 y 90 días para la investigación.

