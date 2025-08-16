En noviembre de 2024, Cynthia Klitbo compartió entre lágrimas en redes sociales que había sido víctima de un fraude bancario que la dejó prácticamente sin ahorros. Ese dinero era clave para el futuro de su hija, Elisa Fernanda, quien estudiaba actuación en Estados Unidos.

Además de perder cerca de 30 mil dólares, la reconocida villana de telenovelas atravesaba un periodo sin trabajo, ya que varios proyectos se cancelaron por causas ajenas a ella. En ese momento, Klitbo confiaba en recuperar algo de dinero vendiendo joyas y un departamento en Miami para garantizar los estudios de la joven, aunque debía cumplir con ciertos requisitos para lograrlo.

Con el paso del tiempo, la actriz comenzó a recuperarse: productores la llamaron para nuevos proyectos y participó en programas de espectáculos. Sin embargo, su hija Fernanda tuvo que regresar temporalmente a México, ya que aún reúnen recursos para que retome sus estudios.

La actriz Cynthia Klitbo compartió una anécdota, que le sucedió hace unas semanas. Foto: Instagram oficial.

Ante esta situación, Klitbo confesó que puso a trabajar a su hija:“Mi hija ya se fue conmigo de asistente la semana pasada. Está juntando para sus chicles de la universidad. Pues claro, que trabaje. Es la que me asiste en el teatro los fines de semana”, dijo en entrevista con "Venga la Alegría".

Cabe recordar que, cuando ocurrió el fraude, Klitbo no quería permitir que su hija trabajara, aunque Fernanda insistía en ayudar. Ahora, la actriz parece haber cambiado de opinión.

Instagram Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo sigue con problemas bancarios

La protagonista de Cadenas de Amargura continúa los trámites para recuperar su dinero, pero no ha tenido avances y planea tomar acciones legales."Estoy yendo la semana que viene justamente a ver qué pasa en el banco y si no, también a cambiar mis cuentas a otro banco. No me han dado nada", dijo.

Agregó que la institución bancaria incluso le hizo una advertencia por insistir en sus reclamos:"Además me dijo: 'Ni se queje tan seguido porque la van a mandar para el bu.. para allá'. Entonces, pues sí hay que levantar una demanda. Y eso es lo que voy a ir a hacer, hablar con un abogado", señaló.

La actriz explicó que gran parte de su patrimonio está invertido en bienes raíces, por lo que el robo afectó principalmente su liquidez.

Así fue la estafa

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Klitbo relató que el fraude ocurrió mientras aún estaba en México, ya que viajó para visitar a su hija en las semanas siguientes:“Me llamaron del banco, me dijeron que me habían estafado en San Francisco y que me habían robado 3 mil dólares.”

Según explicó, la persona al teléfono le advirtió que intentaban hacer otro cargo de 3 mil dólares. Klitbo pensó que era una llamada legítima y, al ver reflejado el número del banco en su celular, proporcionó sus claves.“Parecía del banco. Yo le pregunté por qué me pedía mis claves, y mi hija me mostró que en el celular estaba reflejado, así que le di las claves”, dijo.

Finalmente, le vaciaron su cuenta de cheques, aunque otra cuenta no se vio afectada. Le informaron que debía esperar entre 30 y 90 días para la investigación.“El problema es que todavía no pasan los primeros 30 días, y estoy desesperada. Pero lo he dejado en manos de Dios”, expresó con resignación.

A pesar de todo, Klitbo ha mantenido una actitud positiva y firme en recuperar su dinero.

La actriz Cynthia Klitbo compartió un video en redes sociales en el que reveló cómo se encuentra actualmente. Foto: Instagram oficial.