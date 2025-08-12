Cynthia Klitbo habló sobre la polémica que ocurrió en "La Casa de los famosos México", cuando Ninel Conde acusó a Alexis Ayala por violencia de género.

El enfrentamiento ocurrió hace unos días, cuando el actor gritó: “quítate, quítate” a la joven actriz Elaine Haro, lo que desencadenó el enojo del “Bombón asesino”.

Este problema desató el debate en redes sociales. Muchos apoyaron a Ninel, mientras que otros la criticaron por sacar de contexto la bandera del feminismo, entre ellos Klitbo.

En conferencia de prensa para anunciar la nueva temporada de “Venecia bajo la nieve”, la villana de telenovelas señaló que el feminismo no debe usarse como estrategia dentro de un juego.

“Yo soy feminista pero me he dado cuenta de que hay un abuso de muchas de nuestras compañeras. Lo que queremos es que acaben los feminicidios, no que a un señor, por decir ´quítate´ lo vamos a meter a la cárcel", dijo.

Asimismo, pidió a las mujeres y al público en general ser muy cuidadosos a la hora de hablar del feminismo, ya que pueden desvirtuar al movimiento.

"Hay que ser muy delicados, la palabra feminismo está muy alta como para usarla como si fuera una jerga”, agregó.

Cynthia Klitbo reacciona a los polémicos videos del “Chicharito”

Dentro de la misma conversación, Cynthia también fue cuestionada sobre los dichos de Javier “Chicharito” Hernandez, en los que afirma que las mujeres deben dejarse guiar por los hombres.

Ante esto, la actriz afirmó que el talento de el futbolista es “patear pelotas”, tanto dentro del campo como fuera, y es que, afirmó, su actitud terminará por apagar su carrera.

