Cynthia Klitbo no es de las que se quedan calladas. La actriz, conocida por su carácter directo, habló sobre un altercado vial que la sacó de sus casillas y dejó una advertencia clara: “No sabe con quién se topó”.

En su momento, compartió en redes sociales que mientras conducía, un automovilista le cerró el paso de manera imprudente, a punto de causar un accidente. Según relató, el sujeto salió de un callejón, mientras ella circulaba por una calle con sentido. Tras el incidente, el hombre bajó de su vehículo para insultarla.

Consciente de que hoy cualquiera puede grabar lo que ocurre en la vía pública, Klitbo retomó el tema para explicar lo sucedido, aclarar por qué puso un alto al hombre y justificar su reacción.

Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL.

Cynthia Klitbo no está dispuesta a tolerar malos tratos

Durante un encuentro con medios de comunicación, retomado por el canal de YouTube El Fernan, la actriz reveló que quien la agredió fue un adulto mayor de unos 70 años, cuya actitud consideró agresiva y machista.

“Si yo hubiera sido un señor, no se me pone así, pero muchos hombres nos ven a las mujeres manejando solas y pues ya sabes que está esta onda de que con otros no se meten”, comentó.

Según su testimonio, el hombre le dirigió ofensas simplemente por ser mujer. “Yo no soy tolerante con ese tipo de hombres. Lo siento, perdón”, añadió.

Klitbo también compartió que, aunque no pasó a mayores, tuvo que contenerse en el momento: entre risas, dijo que sintió ganas de golpearlo contra el volante.

Cuando le preguntaron si sintió miedo, explicó que su enojo fue más fuerte y que la situación la “sacó de quicio”. No está dispuesta a permitir que ningún hombre le hable de esa manera.

Afortunadamente, el conflicto no escaló. Relató que al volver a su auto, notó que el conductor quedó sorprendido por su reacción.

Por último, reconoció que cuando se molesta, puede perder el control: “Soy terrible, un día me voy a arriesgar muchísimo”, concluyó.