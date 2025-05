Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno podrían ser ejemplo de ello, sin embargo, los actores prefieren no arruinar la amistad que los mantiene unidos, y sorprendieron al dejarse ver juntos saliendo de Televisa.

Sonrientes y amables fue como la expareja atendió a la prensa que los agarró saliendo de la empresa en la que trabajaron juntos por primera vez cuando protagonizaron la telenovela "La dueña" en 1995.

Se enamoraron y se casaron en 1995, pero su matrimonio solo duró cerca de dos años y llegó a su fin en 1997 en medio de versiones de infidelidad.

Con el tiempo, Klitbo ha confesado que lo sigue considerando "el amor de su vida", y que a pesar de lo que ambos sentían, las circunstancias del destino no les permitieron estar juntos, pero sí ser muy buenos amigos.

Beso y apapacho de Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno

Entre risas y bromas fue que Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo volvieron a aparecer juntos desatando, una vez más, las versiones de una reconciliación entre ellos.

A penas hace unos días, la actriz de 58 años negó que pudiera darse "un recalentado" con Gattorno, sin embargo, en este nuevo reencuentro, el cubano de 60 dejó la moneda en el aire.

"Quién sabe, quién sabe", es lo que respondió el actor cuando le preguntaron si podría haber un "recalentado" con Cynthia, provocando la risa de una de las villanas favoritas de la televisión mexicana.

"No somos parejita ya, aclárales manito, porque si no me pegan tus viejas", expresó Klitbo cuando alguien de la prensa los cuestionó al respecto.

Cynthia Klitbo recibe beso de su exmarido Francisco Gattorno. Foto: Captura video de Edén Dorantes.

Reiteraron la buena amistad que hay entre ellos, la actriz comentó que Francisco estaba de visita, y que incluso, un día antes le cocinó pollo a la barbacoa: "¡Cocina re bien!", dijo.

Gattorno besó a Cynthia en la mejilla cuando admitió que "todavía le grita", algo que sonrojó a Klitbo, quien tuvo que cortar la entrevista porque su ex la llevaría a comer.

