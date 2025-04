A finales de los noventa, Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno vivieron un apasionado romance que los llevó a vivir dos años de matrimonio, sin embargo, era tan intensa su forma de querer que, cayeron en la cuenta que, así como se amaban, también se lastimaban por frecuencia, por lo que decidieron separarse, aún así, hoy comparten el recuerdo de un amor profundo.

Klitbo acaba de divorciarse de su primer esposo, Jorge Antolín, quien se había casado con ella para guardar las apariencias con respecto a su homosexualidad, lo que dejó una profunda fractura en su interior, cuando conoció a Gattorno en las grabaciones de "La dueña".

Durante las grabaciones, los actores se enamoraron y alcanzaron el éxito y reconocimiento del público, lo que produjo un intenso amor que los llevó a darse el "sí" frente al altar, aunque esa historia duraría muy poco, debido a el temperamento de ambos.

"Con él sí me casó pa´siempre, las circunstancias del destino no nos permitieron estar juntos, pero sí nos han permitido ser muy buenos amigos, fue una relación muy divertida, muy intensa; lleva uno al cielo al otro y el otro lo bajaba al infierno, fue una pasión de juventud, no me arrepiento ni un segundo de haberlo vivido", expresó en una entrevista.

Fue así que reconoció que, todavía hoy, seguía siendo el hombre que más ha amado.

"Hasta ahorita, es el amor de mi vida".

Ahora, en una entrevista que se le hizo al actor cubano en "La mesa caliente" reconoció que él sigue conservando una gran estima por su exesposa, con la que nunca ha perdido comunicación y por la que aún siente un profundo amor.

"Siempre ha sido una gran amiga, un gran apoyo en diferentes etapas de mi vida y yo para ella también, la verdad me siento muy orgulloso, la adoro, la amo con toda mi vida, es una loca divina", precisó.

Los actores volvieron a hacer pareja en el melodrama "Amor amargo", emitido de noviembre 2024 a enero de este año.

